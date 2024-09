Julianna Margulies et George Clooney utilisent toujours les noms des personnages de « Urgences »

Après 30 ans, Carol Hathaway et Doug Ross sont toujours en fin de partie.

Pour marquer l’anniversaire marquant de ERLors de la première de 1994 sur NBC, Julianna Margulies est revenue sur son départ et celui de George Clooney de la série et sur la façon dont le couple maintient toujours le lien de leurs personnages en vie hors écran.

« Il fallait toujours que ce soit Carol et Doug, à la fin », a déclaré l’actrice au Académie de télévision« George et moi, à ce jour, signons encore nos courriels personnels par « Bisous, Carol » ou « Doug ».

Margulies a également évoqué les adieux de son personnage Carol dans l’épisode de 2000 « Such Sweet Sorrow », qui la réunissait avec Doug, joué par Clooney, après son départ une saison auparavant. Elle a révélé comment ils avaient gardé le secret de ces retrouvailles, y compris de leurs co-stars.

Elle se souvient avoir été « très émue » lors de sa dernière lecture après avoir lu ce qu’elle pensait être la fin de son personnage, expliquant qu’elle avait « juste pleuré » dans les toilettes parce qu’elle pensait : « Je ne peux pas croire qu’ils ne lui fassent pas d’adieux convenables. » Son partenaire à l’écran, Noah Wyle, l’a même consolé.

George Clooney et Julianna Margulies dans ER. (NBC/Avec l’aimable autorisation de la collection Everett)

Le showrunner John Wells s’est alors rendu dans sa caravane et lui a dit : « Écoutez, nous avons la bonne fin pour Carol. Mais nous ne pouvons en parler à personne. Parce que si cela se sait, ce ne sera pas une surprise. Alors voilà ce que nous allons faire. » Je me suis dit : « J’aurais aimé qu’il me prévienne avant de me lancer dans cette lecture ! »

Il lui a rapidement annoncé que Clooney avait accepté de revenir, lui donnant le script de leur grande scène de retrouvailles. Entourée de secret, Margulies a déclaré que Wells lui avait demandé de sortir son maquillage et sa garde-robe de sa caravane dans son sac à dos.

« Et John a dit : « Nous allons vous faire voler tous les deux. [to Seattle] « Nous avons été pris en charge séparément. Une voiture viendra vous chercher », a raconté Margulies, soulignant que seule une équipe réduite était présente sur le tournage. « Je pense qu’il n’y avait que notre directeur de la photographie, notre caméraman, John Wells, moi et George. »

Margulies a ajouté : « Les propriétaires [of the house] a dû signer un accord de confidentialité [agreement]et je suis entrée dans leur salle de bain pour me maquiller et me coiffer. J’avais pris uniquement les vêtements du personnage qui étaient restés dans ma caravane, et nous avons tourné la scène.

Noah Wyle, George Clooney, Julianna Margulies, Eriq La Salle, Anthony Edwards et Sherry Stringfield dans ER. (Banque de photos NBCU) Banque de photos de la NBCU

« Ça a vraiment marché », a-t-elle dit à propos de la scène. « Honnêtement, de temps en temps, je l’écoute quand je zappe ou quelque chose comme ça. Et cette musique me rend encore très émotive. Et je me souviens que ma mère m’a dit – elle était tellement choquée parce que tout le monde savait que George n’était plus dans l’émission – ma mère a dit qu’elle avait crié, ce qui, je pense, a été la réaction de beaucoup de gens. C’était la bonne fin pour eux parce que Carol et Doug étaient destinés à être ensemble. »

Le couple est revenu une fois de plus pour l’épisode « Old Times » de 2009 lors de la dernière saison de la série.ER est responsable de nos carrières. Je serai toujours redevable à ER« , a déclaré Margulies.

Jeudi marque le 30e anniversaire de la série dramatique médicale, créée par Michael Crichton, diffusée pendant 15 saisons sur NBC jusqu’en 2009.