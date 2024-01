Julian Sayin de l’Alabama, le meilleur espoir QB du pays pour 2024, prévoit d’accéder au portail : Source

Julian Sayin, le quarterback n°1 de la promotion 2024 dans le 247Sports Composite, envisage d’accéder au portail de transfert, selon une source du programme. Sayin, qui a joué au lycée de Carlsbad (Californie), s’est inscrit aux cours la semaine dernière mais a 30 jours pour accéder au portail en raison du départ à la retraite de Nick Saban.

ESPN a été le premier à rapporter la nouvelle du projet de Sayin d’accéder au portail.

Cette décision intervient un jour après que l’Alabama a reçu un engagement du transfert d’Austin Mack, un jeune quart-arrière prometteur qui a été recruté par le nouvel entraîneur de l’Alabama, Kalen DeBoer, pour être le quart-arrière du futur de Washington. Mack était à l’origine dans la classe 2024 mais a été reclassé dans la classe 2023 et a passé l’automne avec les Huskies.

Sayin, qui s’est initialement engagé en Alabama en novembre 2022, s’est hissé au sommet du classement national des quarts-arrières à l’automne.

Thadd MacNeal, son entraîneur à Carlsbad, a déclaré la semaine dernière que Sayin était proche de l’ancien coordinateur offensif de l’Alabama, Tommy Rees, et qu’il était impatient de voir ce qui se passerait avec le personnel offensif sous DeBoer.

“Il veut voir qui ils vont embaucher, qui sera le CO”, a déclaré MacNeal. “De toute évidence, l’Alabama va trouver quelqu’un de vraiment très bon à ce poste.”

«(Sayin) allait bien. Ce n’était pas du genre « Oh, panique ». C’est un peu la nature du secteur. Il a déjà commencé les cours, donc il y est. C’est une question de classe, de savoir qui ils vont pouvoir garder. Le coordinateur va être important car il avait de bonnes relations avec l’entraîneur (Tommy) Rees.

DeBoer n’a pas retenu Rees et a amené Ryan Grubb avec lui de Washington pour diriger l’offensive de l’Alabama.

Drame QB

Bien que nous ayons passé la majeure partie du cycle 2024 à qualifier Dylan Raiola du Nebraska de meilleur quart-arrière du pays, en fin de compte, beaucoup ont considéré Sayin comme le meilleur d’une très bonne récolte. Saban a personnellement retiré Sayin – le vainqueur du camp de quart-arrière Elite 11 de l’année dernière – du sud de la Californie. Sayin était l’avenir clair du programme, d’autant plus qu’il s’était engagé avant une saison qui avait commencé entachée de questions de quart-arrière pour le Crimson Tide.

Oui, l’Alabama a fait atterrir Mack sur le portail cette semaine, mais perdre Sayin est un coup dur pour cette équipe. Sayin était la raison pour laquelle il avait l’impression que Saban avait encore un autre titre national en lui avant de prendre sa retraite. Maintenant, l’un des meilleurs espoirs de quart-arrière pur est de retour sur le marché, et tout le monde va le poursuivre. — Ari Wasserman, écrivain principal du football universitaire

Quel est l’impact sur l’Alabama ?

Au niveau macro, le départ de Sayin marque la 10e entrée sur le portail de transfert depuis la retraite de Saban et le deuxième espoir de la classe 2024 – rejoignant le demi défensif Jameer Grimsley qui est entré sur le portail de transfert jeudi. Le départ de Saban n’est qu’une partie de l’équation. Rees ne reviendra pas et d’autres qui ont recruté Sayin en Alabama, comme l’ancien coordinateur offensif Bill O’Brien, ne font plus partie du programme non plus. C’est une situation similaire avec Grimsley, qui a vu son poste d’entraîneur Travaris Robinson partir pour la Géorgie. Maintenant, Sayin va chercher ailleurs et il suscitera un grand intérêt. Au total, l’Alabama a connu 38 départs depuis la fin de la saison 2023 via les annonces du repêchage de la NFL et les entrées du portail de transfert.

Le départ de Sayin est une perte considérable en tant que meilleur quart-arrière du cycle passé, mais la salle des quarts-arrière de l’Alabama est toujours dans une position saine. L’engagement de Mack stabilise le groupe avec quatre joueurs, et les rôles sont clairs et définis pour chaque joueur. Jalen Milroe est le titulaire à un an de la fin. Il y a un numéro 2 clair et formidable en Ty Simpson, puis il y a Mack et Dylan Lonergan – deux étudiants de première année en chemise rouge qui sont des pièces de développement. Les premières positions sur les deux profondeurs étant vraisemblablement solidifiées, Lonergan et Mack se disputeront le titre QB3 ce printemps et tout au long de l’été et de l’automne pour mettre en place la compétition QB entrant en 2025 lorsque Milroe quittera le programme. — Kennington Smith III, rédacteur en chef de l’Alabama

(Photo : Ari Wasserman/ L'Athlétisme)