Julian Sands: Une nouvelle recherche échoue à trouver l’acteur disparu cinq mois après sa disparition | Actualités Ents & Arts

Une nouvelle recherche de l’acteur britannique Julian Sands – qui a disparu lors d’une randonnée dans les montagnes californiennes il y a cinq mois – n’a trouvé aucune trace de l’étoile disparue.

L’homme de 65 ans a été porté disparu pour la première fois dans la région du mont Baldy, dans les montagnes de San Gabriel, le 13 janvier.

Les recherches ont été temporairement annulées en mars en raison de le mauvais temps et le risque d’avalanches.

L’acteur né dans le Yorkshire est surtout connu pour ses rôles dans les films A Room With A View, Leaving Las Vegas et Warlock, ainsi que pour ses apparitions à la télévision sur 24, Smallville et Banshee.

Depuis son arrivée à Los Angeles en 2021, Sands est apparu dans le drame Benediction dirigé par Jack Lowden et Peter Capaldi, les films de John Malkovich The Survivalist et Seneca: On The Creation Of Earthquakes, et plusieurs films d’horreur.

Le département du shérif du comté de San Bernardino a déclaré que les efforts de recherche dans la nature sauvage du mont Baldy se poursuivaient samedi.

« Malheureusement, M. Sands n’a pas été localisé », a-t-il déclaré.

« La recherche de samedi comprenait plus de 80 volontaires, adjoints et membres du personnel de recherche et de sauvetage. Leurs efforts ont été soutenus par deux hélicoptères et des équipages de drones.

« Les ressources de l’aviation ont inséré des équipes de recherche dans des zones reculées du mont Baldy et ont mené des recherches aériennes et des efforts d’évaluation. De plus, des équipages de drones ont fouillé des zones inaccessibles aux équipes au sol.

« Malgré le récent temps plus chaud, certaines parties de la montagne restent inaccessibles en raison des conditions alpines extrêmes. Plusieurs zones comprennent des terrains escarpés et des ravins, qui ont encore plus de 10 pieds de glace et de neige. »

Le communiqué ajoute: « Depuis janvier, le département du shérif a effectué huit recherches (au sol et dans les airs) spécifiques à M. Sands, avec des heures de recherche bénévole dépassant 500 heures.

« De plus, huit opérations de recherche et de sauvetage non liées ont été menées dans la région du mont Baldy.

« Le cas de la personne disparue de M. Sands reste actif et les efforts de recherche se poursuivront dans une capacité limitée. »

Haut-parleur

Ce contenu est fourni par Haut-parleur, qui peuvent utiliser des cookies et d’autres technologies. Pour vous montrer ce contenu, nous avons besoin de votre permission pour utiliser des cookies. Vous pouvez utiliser les boutons ci-dessous pour modifier vos préférences afin d’activer Haut-parleur cookies ou pour autoriser ces cookies une seule fois. Vous pouvez modifier vos paramètres à tout moment via les options de confidentialité.



Malheureusement, nous n’avons pas été en mesure de vérifier si vous avez consenti à Haut-parleur biscuits. Pour voir ce contenu, vous pouvez utiliser le bouton ci-dessous pour autoriser Haut-parleur cookies pour cette session uniquement.

Activer les cookies Autoriser les cookies une fois

Cliquez pour vous abonner à Backstage partout où vous obtenez vos podcasts

Les autorités ont déjà utilisé un appareil Recco, capable de détecter les appareils électroniques et les cartes de crédit, dans l’espoir d’établir une zone plus précise dans laquelle concentrer les efforts de recherche.

Un porte-parole du département du shérif a précédemment déclaré que son objectif était « de mettre un terme » à la famille de Sands.

En janvier, la famille de l’acteur a salué les « équipes de recherche héroïques ».