Julian Sands porté disparu – les recherches par hélicoptère se sont intensifiées pour l’acteur qui a disparu lors d’une randonnée dans les montagnes il y a plus d’une semaine

LA recherche aérienne de l’acteur disparu Julian Sands a été intensifiée après sa disparition lors d’une randonnée il y a plus d’une semaine.

Une recherche par hélicoptère du Britannique disparu est en cours alors que les autorités américaines utilisent les données GPS de son téléphone pour tenter de localiser son emplacement.

Une recherche est en cours pour retrouver l’acteur qui a disparu il y a plus d’une semaine Crédit : Reuters

Julian Sands a disparu alors qu’il était en randonnée Crédit : Twitter

L’alpiniste expérimenté faisait de la randonnée à Mount Baldy, en Californie Crédit : Getty

Les équipages ont retrouvé sa voiture plus tôt cette semaine Crédit : Fox11

Les responsables nationaux et étatiques travaillent maintenant avec le bureau du shérif du comté de San Bernardino, une semaine après la disparition de l’homme de 65 ans lors d’une randonnée sur le mont Baldy près de Los Angeles en Californie.

L’acteur prévoyait de terminer la dangereuse randonnée en une journée, mais il a été porté disparu lorsqu’il n’est pas rentré chez lui.

L’implication des agences fédérales et étatiques marque une étape dans la recherche de Sands – qui ne doit se poursuivre que par hélicoptère pour l’instant.

Les efforts de recherche et de sauvetage ont été entravés par de fortes chutes de neige et de glace en raison de preuves d’avalanches dans la région.

Les responsables ont déclaré que les recherches se poursuivaient par « hélicoptère et drones lorsque le temps le permet ».

Le département du shérif du comté avait précédemment révélé que les pings du téléphone de l’acteur semblaient montrer qu’il était toujours en mouvement dimanche en direction de la région montagneuse de Baldy Bowl.

Un porte-parole a déclaré: “Nous travaillons avec des agences étatiques et fédérales qui disposent d’une expertise médico-légale sur les téléphones portables pour nous aider à localiser un emplacement, mais jusqu’à présent, aucune nouvelle information n’a été développée.”

Le grésil, la neige et le brouillard ont forcé la suspension des efforts de recherche – mais la police affirme qu’il n’y a “pas de date limite” pour les annuler.

Plus tôt cette semaine, la voiture enneigée de Julian a été récupérée par les enquêteurs et remorquée.

Les habitants de Mount Baldy ont noté les conditions “extrêmes” mais ont déclaré qu’ils “n’excluraient rien” dans la mission de trouver Sands.

Alors que les craintes pour la sécurité de l’acteur grandissaient, les amis de la star priaient pour de bonnes nouvelles.

Le vieil ami et producteur de films de l’alpiniste expérimenté, Cassian Elwes, 63 ans, a déclaré au Sun que la situation était “incroyablement triste” et “époustouflante”.

Il a décrit son vieil ami comme “un aventurier” qui avait “escaladé toutes sortes de montagnes”.

Julian est surtout connu pour ses rôles dans les films à succès A Room with a View, Warlock et Leaving Las Vegas.

Il a déménagé du Royaume-Uni dans la région de North Hollywood en 1985.

L’homme de 65 ans a deux filles avec la journaliste Evgenia Citkowitz, qu’il a épousée en 1990.

Il a également eu un fils Henry avec sa première femme Sarah Sands – l’ancienne rédactrice en chef du Sunday Telegraph et de l’Evening Standard.

Les équipes de secours recherchent également un autre randonneur, le Californien Bob Gregory, qui a disparu lundi.

Le département du shérif du comté de San Bernardino avait précédemment exhorté les randonneurs à “réfléchir à deux fois et à tenir compte des avertissements”, affirmant que ses équipes de recherche et de sauvetage avaient répondu à 14 appels sur le mont Baldy et dans les environs au cours des quatre dernières semaines.

La star a été portée disparue après avoir échoué à rentrer chez elle après sa randonnée

Il est surtout connu pour son rôle dans le film A Room with a View Crédit : Alamy