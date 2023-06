Julian Sands mort à 65 ans, des restes humains identifiés comme un acteur britannique

Le corps de Julian Sands a été positivement identifié par le département des shérifs du comté de San Bernardino mardi après que des randonneurs ont trouvé sa dépouille sur le mont Baldy le week-end dernier. Il avait 65 ans.

« Le processus d’identification du corps situé sur le mont Baldy le 24 juin 2023 est terminé et a été formellement identifié comme étant celui de Julian Sands, 65 ans, de North Hollywood », ont déclaré les autorités.

« Le mode de décès fait toujours l’objet d’une enquête, en attendant d’autres résultats de tests. »

Les shérifs ont ajouté: « Nous voudrions exprimer notre gratitude à tous les bénévoles qui ont travaillé sans relâche pour localiser M. Sands. »

La star de « Warlock » était un passionné de plein air et avait été portée disparue le 13 janvier après avoir omis de retourner à son véhicule après une randonnée dans les montagnes de San Gabriel, à environ une heure de Los Angeles.

Les équipes de recherche et de sauvetage ont recherché Sands par hélicoptère, drones et à pied pendant plus de cinq mois, et à un moment donné ont été forcées d’annuler les recherches en raison d’un risque d’avalanche et de la détérioration des conditions météorologiques.

Une puissante tempête hivernale a frappé le sud de la Californie en février, ce qui a également retardé les recherches au sol « pendant un certain temps », ont confirmé les responsables du département du shérif du comté de San Bernardino à Fox News Digital.

Né en Angleterre en 1958, Sands a commencé sa carrière dans les arts à la London School of Speech and Drama.

Il a travaillé aux côtés d’Anthony Hopkins dans quelques épisodes de « A Married Man » avant d’aborder des rôles au cinéma, avec sa première grande rupture dans la comédie « Oxford Blues » de 1984 avec Rob Lowe.

Le succès est venu rapidement et la même année, il a joué dans le film primé aux Oscars « The Killing Fields » avec Sam Waterston et John Malkovich.

Malkovich et Sands ont noué une amitié étroite lors du tournage en Thaïlande et ont temporairement vécu ensemble après la fin du mariage de Sands avec Sarah Harvey. Malkovich a ensuite présenté son copain à Evgenia Citkowitz, qu’il a épousée en 1990.

« Julian et moi étions très, très proches », a déclaré Malkovich lors d’une conférence de presse à Berlin pour « Seneca – On the Creation of Earthquakes ».

« Je suis le parrain de son premier fils issu de son premier mariage avec Sarah, que je connais très bien », a ajouté Malkovich via Deadline.

« Je lui ai présenté sa deuxième femme, et nous sommes proches depuis notre rencontre en 1983 sur le tournage de « The Killing Fields ». C’est un événement très triste. »

Sands « ne voulait pas devenir un acteur hollywoodien » mais a choisi des projets pour l’aventure. Dans le film primé aux Oscars « A Room with a View », il s’est plongé maigre et a eu une scène de nu de face tout en essayant de courtiser Helena Bonham Carter.

« Naked Lunch », basé sur un roman autrefois interdit de William S. Burroughs, a été critiqué sous tous les angles en raison de son sujet controversé.

« Ce n’était pas évident pour moi à quel point c’était important », a déclaré Sands au Guardian en 2018. « Comme c’est dérangeant, à quel point subversif, à quel point c’est vraiment à propos aujourd’hui. »

« Boxing Helena » a également reçu des commentaires sévères. Sands a joué un chirurgien obsédé par une femme avec qui il avait une liaison, et au lieu d’accepter qu’elle passe à autre chose, il l’a amputée des membres et l’a retenue captive.

« Il vient de recevoir les pires critiques et a été rejeté comme une sorte de pornographie », a déclaré Sands. « Mais, en fait, le contenu poétique et politique est, je pense, très durable. »

Ses rôles n’étaient pas toujours horribles, cependant. Il a travaillé aux côtés de Holly Hunter et Bill Pullman dans « Crazy in Love » et avec Nicolas Cage et Elisabeth Shue dans « Leaving Las Vegas ».

Avec plus de 150 crédits à son actif, il s’est également intéressé à la télévision.

Sands a joué dans « 24 », « Lipstick Jungle », « Banshee », « Crossbones » et « Smallville ». Il a exprimé le personnage du maire Valmont dans 26 épisodes de « Jackie Chan Adventures ».

Au moment de sa mort, Sands aurait six projets en cours, selon IMDb.

Deux semaines après le début des recherches, la famille de Julian a salué les efforts de sauvetage inter-agences, qui comprenaient à la fois des équipages au sol et des équipages aériens.

« Nos sincères remerciements aux membres compatissants du département du shérif du comté de San Bernardino qui coordonnent la recherche de notre bien-aimé Julian, notamment les équipes de recherche héroïques énumérées ci-dessous qui bravent des conditions difficiles au sol et dans les airs pour ramener Julian à la maison, » La famille de Julian a écrit avec une libération du shérif.

« Nous sommes profondément touchés par l’effusion d’amour et de soutien. »

Trois mois plus tard, son fils, Henry, a admis qu’il essayait d’être « réaliste » avec ses attentes concernant les efforts de sauvetage et de récupération.

« Je suis extrêmement reconnaissant pour tous les efforts déployés jusqu’à présent par les grimpeurs bénévoles de recherche et de sauvetage et l’équipe du shérif du comté de San Bernardino pour ramener mon père à la maison », a déclaré Henry au Times.

Il a ajouté qu’il était « bien sûr, réaliste quant à l’impact sur la recherche des conditions météorologiques au cours des trois derniers mois – c’est un record de chutes de neige depuis 40 ans en Californie ».

Sands laisse dans le deuil sa femme Evgenia Citkowitz, leurs deux filles et son fils issu de son premier mariage.

