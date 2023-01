Julian Sands : la famille de l’acteur disparu fait le point après la disparition d’une star de cinéma britannique lors d’une randonnée en montagne

LA famille de Julian Sands a fait le point sur sa disparition après la disparition de l’acteur lors d’une randonnée en montagne.

Une recherche est actuellement en cours pour localiser l’acteur britannique de 65 ans, qui a été vu pour la dernière fois dans les montagnes de San Gabriel en Californie, près de la région de Mount Baldy.

Julian Sands a disparu lors d’une randonnée Crédit : AP

L’acteur a disparu dans les montagnes de San Gabriel, près du mont Baldy Crédit : Twitter

La voiture de l’acteur se trouvait dans la zone Crédit : Fox11

Il est surtout connu pour son rôle dans le film A Room with a View Crédit : Alamy

Sa famille inquiète a salué les efforts “héroïques” des autorités californiennes dans une déclaration partagée par le bureau du shérif du comté de San Bernardino.

La déclaration disait: “Nos sincères remerciements aux membres compatissants du département du shérif du comté de San Bernardino qui coordonnent la recherche de notre bien-aimé Julian, notamment les équipes de recherche héroïques énumérées ci-dessous qui bravent des conditions difficiles au sol et dans les airs pour ramener Julien à la maison.

Le communiqué a poursuivi en énumérant diverses organisations impliquées dans les opérations de recherche qui sont entrées dans leur onzième jour.

“Nous sommes profondément touchés par l’effusion d’amour et de soutien”, a-t-il ajouté.

Des responsables nationaux et étatiques travaillent maintenant avec le bureau du shérif du comté de San Bernardino après la disparition de l’homme de 65 ans près de Los Angeles en Californie.

L’acteur prévoyait de terminer la dangereuse randonnée en une journée mais a été porté disparu lorsqu’il n’est pas rentré chez lui, le vendredi 13 janvier.

La semaine dernière, la voiture enneigée de Julian a été récupérée par les enquêteurs et remorquée.

Au cours du week-end, il a été révélé que les autorités américaines utilisaient les données GPS de son téléphone pour tenter de localiser son emplacement.

Les autorités de San Bernadino ont confirmé la semaine dernière que l’acteur est l’un des deux randonneurs que la police n’a pas encore localisé, ce qui est la dernière d’une série de missions de sauvetage causées par les conditions météorologiques extrêmes de la région.

Le vieil ami et producteur de films de l’alpiniste expérimenté, Cassian Elwes, 63 ans, a déclaré au Sun que la situation était “incroyablement triste” et “époustouflante”.

Il a décrit son vieil ami comme “un aventurier” qui avait “escaladé toutes sortes de montagnes”.

L’acteur est connu pour ses rôles dans des films à succès tels que A Room With A View – où il a joué aux côtés d’Helena Bonham Carter – et Leaving Las Vegas.

Il est né en Angleterre mais vivait dans la région de North Hollywood.

Il a deux filles avec la journaliste Evgenia Citkowitz, qu’il a épousée en 1990.

Il a un fils avec sa première femme Sarah Sands – l’ancienne rédactrice en chef du Sunday Telegraph et de l’Evening Standard.

Le département du shérif du comté de San Bernardino avait précédemment exhorté les randonneurs à “réfléchir à deux fois et à tenir compte des avertissements”, affirmant que ses équipes de recherche et de sauvetage avaient répondu à 14 appels sur le mont Baldy et dans les environs au cours des quatre dernières semaines.