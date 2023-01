Julian Sands, acteur de “Room With a View”, a disparu lors d’une randonnée dans les montagnes de Californie

M. Sands, 65 ans, de North Hollywood, a été porté disparu vendredi après avoir parcouru seul un sentier sur le mont Baldy, à plus de 40 miles au nord-est de Los Angeles, a déclaré jeudi Mara Rodriguez, porte-parole du département du shérif du comté de San Bernardino. . Les sentiers y sont populaires mais également étiquetés difficiles et ardus sur les sites Web de randonnée.

L’acteur britannique Julian Sands, connu pour son rôle dans le film de 1986 acclamé par la critique “A Room With a View”, entre autres, est l’un des deux randonneurs disparus que les autorités recherchent dans les montagnes de San Gabriel en Californie du Sud après une période de de fortes pluies et de la neige sur toute la région.

Mercredi, les conditions ne s’étaient pas améliorées et le bureau du shérif a exhorté les randonneurs à «réfléchir à deux fois et tenir compte des avertissements», ajoutant que les équipes de secours avaient répondu à 14 missions de sauvetage sur le mont Baldy et ses environs au cours des quatre dernières semaines.

Un flux de rivières atmosphériques, des tempêtes de forme étroite et transportant une énorme quantité d’eau, ont frappé une grande partie de la Californie ces dernières semaines, provoquant des inondations, des pannes de courant et des évacuations généralisées. Au moins 19 personnes sont décédées.

Le lieutenant Louis Serrano de la station de San Dimas a déclaré jeudi que des équipes de recherche et de sauvetage étaient au sol et que les patrouilles aériennes se poursuivaient.

Les missions de sauvetage étaient destinées aux randonneurs perdus, bloqués et blessés, dont deux n’ont pas survécu après être tombés et se sont blessés, ont indiqué des responsables. Les récentes tempêtes ont apporté de la neige et de la glace sur la montagne, et les conditions n’étaient pas favorables aux randonneurs, même ceux qui ont de l’expérience, ont ajouté les autorités.

M. Sands, un artiste britannique qui est apparu dans plus de 150 films et émissions de télévision, dont “Arachnophobia”, “Naked Lunch”, “Warlock” et “Ocean’s Thirteen”, est connu pour aimer le plein air. On se souvient surtout de lui pour son rôle principal à 27 ans face à Helena Bonham Carter dans “A Room With a View”, l’adaptation nominée aux Oscars Merchant Ivory du roman d’EM Forster, qui figure souvent sur la liste des meilleurs films britanniques de tous les temps.

Dans une interview avec The Guardian en 2020, M. Sands a déclaré qu’il était le plus heureux lorsqu’il se trouvait près d’un sommet de montagne par une froide matinée et qu’il aspirait à gravir un sommet isolé dans l’Himalaya. Il a également décrit un moment au début des années 1990 où il a été pris dans une tempête au-dessus de 20 000 pieds dans les Andes. “Nous étions tous dans une très mauvaise passe”, a-t-il déclaré. « Des gars proches de nous ont péri ; nous avons eu de la chance.

Dans une autre interview cette année-là avec Thrive Globalune entreprise créée par Arianna Huffington qui fournit une technologie de changement de comportement, M. Sands a déclaré qu’il avait passé du temps dans des chaînes de montagnes en Amérique du Nord et en Europe.

M. Sands a dit que les gens qui n’escaladent pas les montagnes supposent qu’il s’agit d’un “grand sprint héroïque” vers le sommet et d’un ego.

“Mais en fait, c’est l’inverse”, a-t-il déclaré. “Il s’agit de supplication, de sacrifice et d’humilité, quand vous allez dans ces montagnes. Ce n’est pas tant une célébration de soi-même, mais l’éradication de sa conscience de soi. Et ainsi, dans ces promenades, vous vous perdez, vous devenez un vaisseau d’énergie en harmonie, espérons-le, avec votre environnement.