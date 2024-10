Julian n’aurait pas survécu sans un accord de plaidoyer – le père d’Assange à RT — RT World News

Les États-Unis sont « impitoyables et vindicatifs » dans leur poursuite de ceux qu’ils n’aiment pas, a déclaré John Shipton.

John Shipton, le père du co-fondateur de WikiLeaks Julian Assange, a parlé à RT de l’accord de plaidoyer de son fils avec les États-Unis et de ce que fait l’éditeur depuis qu’il a retrouvé sa liberté il y a quatre mois.

Assange a passé cinq ans dans une prison de haute sécurité au Royaume-Uni alors qu’il luttait contre son extradition vers les États-Unis, qui l’accusaient d’avoir obtenu et divulgué illégalement des informations classifiées, dont une grande partie concernait des crimes de guerre américains. En juin, il a conclu un accord de plaidoyer avec le ministère américain de la Justice, reconnaissant formellement une certaine culpabilité et renonçant à son droit à un recours juridique en échange de la liberté. « J’ai plaidé coupable devant le journalisme » » expliqua plus tard le fondateur de Wikileaks.

Parlant du calvaire de son fils, Shipton – qui est actuellement en visite en Russie – a déclaré samedi à RT que « Les États-Unis, dans leur poursuite de ceux qu’ils n’aiment pas, sont clairement impitoyables et vindicatifs. »

« J’imagine que sans l’intercession du gouvernement australien, du peuple australien et du parlement australien, sans cette intercession [which made the plea deal possible]Julian n’aurait pas survécu, » il a souligné.















Shipton a donné son interview à Moscou aux côtés de Mira Terada, une journaliste russe extradée vers les États-Unis depuis la Finlande à la fin des années 2010 pour des accusations de blanchiment d’argent et qui a passé 46 mois dans une prison américaine. Le père d’Assange est arrivé à Moscou à l’invitation de Terada, aujourd’hui coprésident de l’Association des journalistes des BRICS.

Être dans une prison américaine, c’est «la pire expérience» qu’un être humain peut avoir, a insisté Terada. « C’est une violation des droits humains depuis le moment où ils vous kidnappent jusqu’au moment où ils vous libèrent » » a-t-elle déclaré, ajoutant que les détenus sont soumis à des tortures à la fois physiques et psychologiques.

«Je suis convaincu qu’il [Assange] n’aurait jamais eu un procès équitable [in the US]mais la grande question est de savoir s’il survivra jusqu’au procès », dit-elle.

Shipton a rappelé qu’il était « ravi » quand Assange a été libéré de prison, disant que « Un lourd fardeau a été allégé pour moi-même et pour des centaines de milliers de personnes qui, pendant de nombreuses années, luttaient ardemment pour la liberté de Julian. » Certains de ces militants – au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Russie, en Nouvelle-Zélande, au Canada, en Australie et en Amérique du Sud – sont devenus « un peu comme une famille élargie » pour nous, a-t-il ajouté.

Selon le père d’Assange, il « n’a pas utilisé l’espoir comme outil énergétique » lorsque son fils est resté derrière les barreaux, mais qu’il comptait sur « la foi que les peuples du monde s’opposeraient fondamentalement au site d’une injustice et s’efforceraient de la redresser et d’instaurer la justice. »