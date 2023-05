Julian Nagelsmann: Tottenham ne nommera pas l’ancien patron du Bayern Munich comme prochain entraîneur-chef du club | Nouvelles du football

Julian Nagelsmann ne sera pas le prochain entraîneur-chef de Tottenham.

Des sources ont dit Sky Sports Nouvelles que les Spurs ne l’ont pas rencontré et qu’aucune réunion n’est prévue.

Nagelsmann est respecté par les hauts responsables du club mais il n’est pas pour eux en ce moment.

Les Spurs et Chelsea ont tous deux montré un intérêt initial pour l’ancien patron du Bayern Munich.

Les Spurs continuent de subir un processus pour le prochain manager et envisageront de devenir le patron par intérim Ryan Maçonentre autres, pour le rôle permanent.

Entraîneur du Bayer Leverkusen Xabi Alonso a également émergé comme cible. Sky Sports Nouvelles comprend que les personnalités clés des Spurs admirent l’ancien milieu de terrain de Liverpool, qui a pris la relève en Bundesliga en octobre.

Pendant ce temps, il a mené Leverkusen des prétendants à la relégation à la sixième place du championnat et aux demi-finales de la Ligue Europa.

Les Spurs sont également impressionnés par Vincent Kompanyqui a ramené Burnley en Premier League en tant que vainqueur du championnat cette saison, mais l’ancien capitaine de Manchester City a récemment signé un nouveau contrat de cinq ans avec le club du Lancashire.

Rangnick: Nagelsmann un bon candidat pour Tottenham

Le mois dernier, Ralf Rangnick a suggéré Nagelsmann serait un bon choix pour le Emploi à Tottenham.

L’ancien entraîneur de Manchester United, qui a encadré Nagelsmann à Hoffenheim et au RB Leipzig, a estimé à l’époque que la configuration des Spurs conviendrait à son jeune compatriote, aux côtés d’un directeur sportif.

Rangnick a rempli ce rôle pour la franchise de clubs Red Bull, dont Leipzig et Salzbourg, entre 2012 et 2015, puis à nouveau de 2019 à 2020.

« Je pense que Tottenham est un club passionnant à bien des égards », a déclaré Rangnick dans le Ciel Allemagne studio.

« Ils ont probablement l’un des stades les plus modernes et les plus beaux du monde en ce moment. Ils ont l’un des meilleurs centres d’entraînement, qui est là en ce moment et Daniel Levy, qui dirige le club depuis de très nombreuses années.

« Bien qu’il ne soit pas un gros dépensier, il connaît le business du football et ne se mettrait pas au centre des caméras.

« Si Tottenham veut vraiment [Nagelsmann]alors je pense que ce serait important si un directeur sportif était encore là pour le soutenir.

« Cela peut être une histoire très, très excitante. Il y a place à l’amélioration, beaucoup de place à l’amélioration et pourtant ce n’est pas un club où la maison s’attend à ce que vous soyez dans le top un ou deux tout de suite. »

Kane sur le prochain patron des Spurs: nous ne nous laisserons pas emporter | Les valeurs de retour sous Mason

Harry Kane dit qu’il ne prête pas attention aux spéculations managériales en cours à Tottenham.

« Cela dépend du club », a déclaré Kane lorsqu’il a été interrogé sur les récentes spéculations.

« Si je finis par parler au président vers la fin de la saison, je suis sûr qu’il me dira ce qu’il pense, mais finalement nous avons encore trois matchs.

« Nous ne voulons pas regarder trop loin devant ou nous laisser emporter. Le club prendra la meilleure décision pour tout le monde, les joueurs, les fans, le club en général et nous devons juste attendre de voir ce que c’est. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Harry Kane de Tottenham dit qu’il veut aider à améliorer la culture au club, suggérant que les normes ont été « un peu lâches »



Les matchs restants de Tottenham

Mai 13: Aston Villa (A) – Premier League, coup d’envoi 15h

20 mai : Brentford (H) – Premier League, coup d’envoi 12h30

28 mai : Leeds (A) – Premier League, coup d’envoi à 16h30