Julian Nagelsmann reprend les pourparlers pour le poste de manager de Tottenham

Selon un rapport du Times, Julian Nagelsmann est de retour dans la mêlée pour prendre la relève en tant que manager de Tottenham ; cependant, l’Allemand veut les assurances du club sur la nomination d’un directeur sportif.

On pensait initialement que Nagelsmann était le principal candidat pour occuper le poste de direction vacant avant l’échec des pourparlers la semaine dernière.

Cependant, le rapport affirme maintenant que les négociations ont repris et le joueur de 35 ans a fait savoir aux Spurs qu’il voulait savoir qui remplacera Fabio Paratici en tant que prochain directeur sportif avant d’engager son avenir dans le nord de Londres.

Paratici avait reçu une interdiction mondiale de la FIFA pour son implication dans des irrégularités financières présumées et une fausse comptabilité à la Juventus. L’Italien a démissionné le mois dernier après avoir perdu son appel contre une interdiction de football de 30 mois à tous les niveaux.

Nagelsmann a recommandé des noms pour les postes clés

On pense que Nagelsmann a recommandé des noms au président Daniel Levy pour savoir qui conviendrait pour le rôle.

Ralf Rangnick était le directeur sportif lorsque Nagelsmann a pris la relève au RB Leipzig en 2019 et le duo a fait des merveilles au club allemand.

Rangnick a récemment affirmé : « Si Tottenham le veut vraiment, alors je pense qu’il serait important qu’un directeur sportif soit toujours là pour le soutenir. Cela peut être une histoire très, très excitante. Il y a place à l’amélioration, beaucoup de place à l’amélioration, mais ce n’est pas un club où le conseil d’administration s’attend à ce que vous soyez dans le top un ou deux tout de suite.

Nagelsmann disponible après le départ du Bayern Munich

Le jeune et dynamique manager est sans emploi depuis qu’il a été démis de ses fonctions par le Bayern Munich plus tôt cette saison. Cependant, il a toujours attiré l’attention de grands clubs dont Chelsea avant que les Blues ne confirment Mauricio Pochettino comme leur prochain manager.

Reste à savoir qui remplacera Antonio Conte en tant que prochain manager permanent des Spurs et quelles seront les ambitions du club la saison prochaine après une campagne décevante.

De plus, Nagelsmann serait très nouveau en Premier League et il faudrait un certain temps à l’Allemand pour s’adapter à de nouveaux environnements tout en répondant aux attentes du club.

Crédit photo : IMAGO / Sven Simon