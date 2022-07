Julian Nagelsmann rejette l’intérêt pour la star de Man United, Cristiano Ronaldo

Le manager du Bayern Munich, Julian Nagelsmann, a impitoyablement rejeté toute idée que les géants de la Bundesliga feraient un jeu pour la superstar de Manchester United, Cristiano Ronaldo, cet été.

Dans des citations provenant de The Mirror, Nagelsmann s’est entretenu avec Christian Falk de BILD plus tôt dans la journée et n’a pas perdu de temps pour mettre au lit les rumeurs persistantes selon lesquelles les Bavarois pourraient être pour l’avant-centre de Man United.

L’entraîneur du Bayern, Julian Nagelsmann, répond brutalement aux liens de transfert de Cristiano Ronaldo https://t.co/NEeGTXHrzC pic.twitter.com/j3MQJJ0dTb – Football miroir (@MirrorFootball) 16 juillet 2022

“J’ai lu cela aussi, mais ce n’est pas vrai”, a déclaré Nagelsmann, ne laissant aucun doute quant à savoir si les champions allemands du record pourraient encore se manœuvrer dans la mêlée afin de capturer le grand portugais devant une longue liste d’autres joueurs de haut niveau. clubs actuellement dans la file d’attente malgré la perte imminente de la star polonaise Robert Lewandowski à Barcelone.

Cette liste comprendrait au moins Chelsea, le Paris Saint-Germain, l’AS Roma et le SSC Napoli après que Ronaldo ait fait connaître son intention de quitter United cet été malgré l’arrivée d’Erik ten Hag des géants néerlandais de l’AFC Ajax, si le Red Les diables reçoivent une offre appropriée d’un club qui approche.

Ce fut une tournure des événements inattendue cet été après que Ten Hag ait prévu d’inclure Ronaldo comme un élément précieux du nouveau régime sous son commandement à United, ce qui n’a pas empêché l’équipe de Premier League russe Spartak Moscou de se moquer de l’état actuel des choses dans le nord-ouest de l’Angleterre depuis le compte Twitter officiel du club.

Bien que Ronaldo garde l’espoir de s’éloigner de United avant la fermeture de la fenêtre, un manque évident d’offres appropriées sur la table de toute destination potentielle est susceptible de signifier que le meilleur buteur de tous les temps en Europe sera un diable rouge pour le prochain 2022-23. Saison de Premier League.

