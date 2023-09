Julian Nagelsmann nommé manager de l’équipe nationale masculine de football allemande

Julian Nagelsmann a eu neuf mois pour relancer l’Allemagne en difficulté avant d’accueillir l’Euro 2024 après avoir été nommé vendredi comme successeur de Hansi Flick limogé en tant qu’entraîneur de l’équipe nationale.

L’Allemagne a licencié Flick alors que l’équipe nationale était en difficulté, la fédération allemande de football (DFB) craignant une autre performance embarrassante dans un tournoi majeur, cette fois en tant qu’hôte des championnats d’Europe de l’année prochaine.

L’ancien patron du Bayern Munich, Nagelsmann, a signé un accord jusqu’à la fin juillet prochain, permettant au joueur de 36 ans de partir après l’Euro 2024.

Articles associés L’Allemagne limoge l’entraîneur Hansi Flick après un score 4-1 face au Japon en match amical L’Inde bat le Bangladesh et devient vainqueur du championnat SAFF U-16 – REGARDEZ les célébrations

« Nous avons un Championnat d’Europe dans notre propre pays – c’est quelque chose de spécial », a déclaré Nagelsmann dans un communiqué.

«J’ai absolument besoin de m’attaquer à ce problème.»

Nagelsmann a déclaré qu’il avait signé l’accord à court terme « pour garder l’euro au centre de nos préoccupations », mais a insisté sur le fait qu’il « n’exclurait pas » une prolongation.

Flick, qui est devenu le premier entraîneur de l’histoire de l’Allemagne à être limogé, n’avait remporté que quatre des 17 matches précédant son limogeage et avait emmené l’équipe vers une sortie décevante en phase de groupes lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Les quadruples champions du monde ont également été éliminés en phase de groupes de la Coupe du monde 2018 en Russie sous la direction de l’ancien patron Joachim Loew.

Le président de la DFB, Bernd Neuendorf, a qualifié Nagelsmann de « excellent entraîneur » et a déclaré : « Nous sommes convaincus qu’il veillera à ce que l’équipe nationale suscite ses fans et que l’Euro soit également un succès sportif. »

Flick a été limogé après une humiliante défaite 4-1 contre le Japon à Wolfsburg début septembre.

Nagelsmann, qui a également succédé à Flick en tant qu’entraîneur du Bayern, est au chômage depuis son limogeage par le champion d’Allemagne en mars.

Le directeur sportif de la DFB, Rudi Voeller, a qualifié Nagelsmann de « professionnel absolu du football » et a déclaré qu’il s’était « confirmé très jeune comme entraîneur-chef ».

Voeller a pris les rênes de manière « ponctuelle » lors de la victoire 2-1 de l’Allemagne sur la France à Dortmund, mais a déclaré que sa tâche principale était de trouver un successeur permanent.

Nagelsmann a déclaré que la victoire sur la France était « le début » du voyage de l’équipe vers l’Euro 2024.

Benjamin Glueck et Sandro Wagner ont été nommés assistants de Nagelsmann.

Nagelsmann était considéré comme une étoile montante après des passages spectaculaires à Hoffenheim et au RB Leipzig, avant d’obtenir le poste le plus élevé au Bayern.

Nagelsmann a été considéré comme un candidat potentiel pour de nombreux postes vacants au cours de l’été, étant lié aux équipes anglaises de Chelsea et de Tottenham Hotspur, ainsi qu’au Paris Saint-Germain.

« Une chose qu’ils comprendront »

Nagelsmann a déclaré lors d’une conférence de presse qu’il se concentrerait sur un style de jeu « simple à mettre en œuvre », déclarant : « Particulièrement dans les moments difficiles, il est important de donner aux joueurs quelque chose qu’ils comprendront. »

Nagelsmann s’est exprimé pour la première fois sur sa sortie « douloureuse » du Bayern.

« Ce qui fait le plus mal dans une séparation comme celle-là, c’est qu’il est douloureux de s’asseoir devant la télé et de regarder son équipe en Ligue des champions, mais sachez que vous n’êtes tout simplement pas capable de les aider et de travailler avec eux », a-t-il déclaré.

Le natif de Bavière, qui est devenu le plus jeune entraîneur de l’histoire de la Bundesliga lorsqu’il a pris la tête d’Hoffenheim à l’âge de 28 ans, a ajouté : « Pour moi en tant qu’individu, Julian Nagelsmann, je ne me définis pas par le travail.

«Il peut y avoir des phases où ça ne se passe pas complètement. Cela fait partie du travail. Mais je sais que lorsque je m’allonge sur mon lit la nuit, il y a d’autres choses qui me définissent, pas seulement le travail d’entraîneur de football.

Nagelsmann a déclaré qu’il « avait hâte » de rencontrer à nouveau ses anciens joueurs du Bayern dans la configuration de l’équipe nationale.

« En fait, j’ai adoré travailler avec ces joueurs. »

Nagelsmann a également confirmé que le milieu de terrain de Barcelone Ilkay Gundogan, que Flick a nommé capitaine pour remplacer Manuel Neuer, blessé, conserverait le poste le plus élevé.

« Je suis extrêmement satisfait d’Ilkay en tant qu’individu et en tant que participant. »

La prochaine mission de l’Allemagne est une tournée aux États-Unis en octobre, pour participer à des matchs amicaux contre les États-Unis et le Mexique.