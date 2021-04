Qui correspond au projet de loi en tant que prochain manager de Tottenham et quelle influence l’avenir de Harry Kane a-t-il sur la décision? Les deux sont discutés sur le dernier podcast Pitch to Post Review …

C’était une autre défaite finale pour les Spurs dimanche, battus 1-0 par Manchester City en Coupe Carabao, après avoir limogé Jose Mourinho quelques jours avant la pièce maîtresse de Wembley.

Ryan Mason a pris la charge intérimaire de Tottenham, mais n’a pas été en mesure de trouver un moyen de dépasser une impressionnante équipe de Man City. La chasse au prochain boss permanent est maintenant lancée, avec un certain nombre de noms jetés sur le ring.

L’avenir de l’attaquant vedette Kane est également en jeu, le football européen la saison prochaine n’étant nullement garanti et les Spurs restant sans trophée.

Sur le podcast Pitch to Post Review, Sky Sports les journalistes Gerard Brand et Charlotte Marsh et Actualités Sky Sports Le journaliste Ben Ransom analyse les problèmes auxquels sont confrontés les Spurs dans leur recherche managériale …

Marque: Une énigme managériale pourrait convenir aux Spurs

Erik ten Hag serait-il le poste de manager de gauche à Tottenham?



« Je suis assez inquiet pour les Spurs. Je regarde la liste des huit favoris pour le poste et le seul nom qui se démarque est Julian Nagelsmann. Mais le Bayern Munich va sans aucun doute le prendre dès qu’il le pourra. et il y a eu un rapport dimanche soir selon lequel ils avaient déjà entamé des procédures.

« Le reste – (Maurizio) Sarri, qui était méprisé par les fans de Chelsea après un an. Nuno (Espirito Santo), que certains fans des Wolves veulent. Puis Ryan Mason, Graham Potter, qui a beaucoup de positivité autour de lui. [at Brighton] mais aucune expérience d’un grand club. Ensuite, c’est Rafa (Benitez), sûrement pas une option à long terme, et enfin, Brendan Rodgers. Mais pourquoi quitterait-il Leicester?

Les chances pour le prochain manager des Spurs le dimanche 25 avril



« En termes de marchés managériaux, ce n’est pas le meilleur moment pour chercher, surtout si vous êtes Tottenham. Et, soyons francs, ils ont vraiment besoin de quelqu’un pour revenir à la façon de penser (Mauricio) Pochettino, qui était d’entraîner les joueurs. , les rendre meilleurs et faire partie d’un projet à long terme qui influence une culture. Ils s’en sont éloignés en nommant Jose et maintenant ils doivent revenir.

« Je me demande si, comme Pochettino à l’époque, leur prochain entraîneur pourrait être un peu une énigme dont nous ne savons pas grand-chose et qui n’a pas été près du match anglais. Peut-être qu’Erik ten Hag à l’Ajax est au sommet. en haut de cette liste aussi, mais avec ce mystère vient beaucoup de patience de la part des fans. Vous avez plus de temps pour faire un pas en arrière et deux pas en avant ou même deux pas en arrière et trois en avant.

« C’est un moment tellement grand pour Daniel Levy et il y a une pression énorme sur lui. »

Rançon: Et Allegri?

Image:

Massimiliano Allegri a remporté cinq titres successifs de Serie A avec la Juventus avant de partir à l’été 2019



« J’ai trouvé un nom que personne d’autre n’a encore, et je ne sais pas pourquoi – Massimiliano Allegri. Il est parfait pour Tottenham. Il est sans travail depuis quelques années, il a été brillant à la Juventus, il est parti après avoir remporté leur cinquième Serie A consécutive, il joue le bon type de football et il cherche à se remettre dans le football maintenant, la suggestion est.

« J’ai parlé à certains de nos collègues de Sky en Italie il y a environ 18 mois maintenant et ils parlaient de lui à l’époque comme quelqu’un qui voulait entrer en Premier League. Il apprend l’anglais depuis longtemps et pour moi, c’est l’absolu. ajustement parfait.

















« La liste des favoris, vous pouvez l’ignorer. Le Bayern est susceptible de prendre Nagelsmann, Scott Parker a bien fait avec Fulham et j’ai été vraiment impressionné par la façon dont il a réussi à faire passer ses méthodes et à faire participer les joueurs quand ils ont regardé. complètement parti en octobre, il a vraiment fait des merveilles, mais Tottenham est une marmite de poisson complètement différente.

« Et avec Rodgers, c’est une grande tâche de le faire sortir de Leicester étant donné où ils se trouvent et surtout s’ils entrent en Ligue des champions, donc Allegri est le seul pour moi qui semble faire l’affaire. »

Marsh: Levy doit marcher sur une ligne fine

Image:

Julian Nagelsmann semble prêt à rejoindre le Bayern, mais a été lié à Tottenham



« Je pense que c’est une situation vraiment difficile pour Tottenham car on s’attend à ce qu’ils amènent un grand nom comme Nagelsmann ou peut-être même Sarri si nous parlons de managers qui ont eu du succès.

« Mais est-ce que quelqu’un va vouloir aller à Tottenham? Je ne veux pas dire cela d’une manière horrible, mais il y a un très gros projet qui doit être fait là-bas – presque comme lorsque Jurgen Klopp est allé à Liverpool – et il y a une reconstruction. doit être fait avec cette équipe.

Image:

Maurizio Sarri fait également partie des favoris des bookmakers pour les Spurs



« Il n’y a pas vraiment quelqu’un qui, selon vous, quitterait probablement où il se trouve et irait à Tottenham pour entreprendre ce projet. De plus, je pense que les fans veulent du succès, ils veulent des trophées et peut-être que l’énigmatique manager mentionné par Gérard aura du temps, mais sera Est-ce qu’ils bénéficieront du même délai de grâce, peut-être que d’autres le feraient?

«Tu ne sais pas, donc c’est une ligne très fine que Daniel Levy doit parcourir et ça va être particulièrement intéressant de voir ce qu’il propose.

« Un autre nom qui me vient à l’esprit – Joachim Low quitte l’Allemagne. Je ne sais pas s’il va vouloir entrer dans le football de club, peut-être qu’il veut un autre défi et Tottenham serait très certainement un défi. Et si vous voulez quelqu’un qui a gagné des trucs, regardez quelqu’un qui a gagné la Coupe du Monde et les Euros. C’est une autre option et il partira après les Euros, donc une autre à surveiller. «

La décision sera-t-elle influencée par l’avenir de Kane?

Image:

L’avenir de Harry Kane à Tottenham a fait l’objet d’un examen minutieux



Marque: « Tant de choses dépendent de Kane. Un Spurs sans Kane, ce n’est pas seulement un joueur de champ qu’ils perdent, c’est presque comme si vous perdiez la moitié de votre équipe – il est si spécial. Il amène (Heung-Min) Son dans , il rassemble tout le monde, il est le capitaine et de loin leur meilleur joueur donc je pense que ça dépend de Kane.

« C’est pourquoi les Spurs sont dans cette situation étrange où Kane pourrait partir et ils n’ont pas de manager. »

Le marais: « L’avenir de Kane dépend en grande partie de l’identité du manager. Kane voudra travailler sous la direction d’un manager qui apportera aux Spurs une certaine liberté créative, qui unira les fans, qui leur donnera. excitation et ils vont vouloir gagner des trophées.

















Jamie Redknapp dit qu’il y a beaucoup de pression sur le conseil d’administration de Tottenham pour obtenir le prochain rendez-vous juste après le limogeage de Jose Mourinho



« Ce sera un projet, Michael Dawson l’a mentionné hier aussi, mais Kane n’a pas besoin de faire partie d’un projet, à moins que ce projet ne dure un an, peut-être deux. Il est dans les meilleures années de sa carrière en En termes d’âge, nous savons tous que les carrières dans le football ne durent pas si longtemps, alors il va devoir capitaliser tant qu’il le peut s’il veut gagner quoi que ce soit.

« Le moment est donc venu pour lui de prendre une décision massive. »

Une rançon: « Je pense que le défi sera pour tout manager entrant – avez-vous Harry Kane? Est-il toujours là? Gareth Bale, de toute évidence, va, cela n’a pas tout à fait fonctionné et la suggestion est que Kane pourrait être disponible cet été si quelqu’un a l’argent.

















Harry Kane parle du limogeage de Jose Mourinho et de l’implication de Tottenham dans la Super League européenne, désormais effondrée



« Si vous êtes un manager de renom, comme un Allegri ou un Nagelsmann, alors vous voudrez vous assurer que Harry Kane sera l’homme autour duquel vous construirez une équipe. S’il y a une chance que les Spurs partent le perdre, c’est un travail énorme.

«Kane est leur talisman depuis si longtemps maintenant, pour le perdre, ils sont dans une situation vraiment difficile. Il y a tellement de domaines à renforcer, c’est pourquoi je pense qu’il faut un grand nom pour convaincre Kane, si rien d’autre, pour rester, ils peuvent revenir en Ligue des champions et il y a encore un projet pour lui pour l’avenir. «

Ralph Hasenhuttl est-il un concurrent?

Image:

Ralph Hasenhuttl est-il une option pour Tottenham?



Une rançon: « Peut-être Hasenhuttl si vous partez du début de saison. Southampton a eu quelques défaites, mais ils sont vite entrés dans la foulée et nous parlons de Hasenhuttl. Mais ils ont à peine gagné un match pour les trois derniers ou quatre mois et vous ne pouvez pas entrer à Tottenham dans la situation dans laquelle ils se trouvent. «

Marque: «Je pense que c’est un peu bientôt. C’est un meilleur cri que Parker et Potter, mais tu dois faire attention. Les saints sont vers le bas de la table maintenant et nous aimons vraiment Hasenhuttl, mais tu dois faire attention à séparez un manager sympathique de quelqu’un qui va gagner aux Spurs leur premier trophée depuis hier.

« Il ne fait aucun doute que dans le futur, Hasenhuttl pourrait être un excellent manager mais Allegri, il a 53 ans – le même âge que Klopp. Pour une raison quelconque, je pensais qu’il était beaucoup plus âgé que ça et il ne l’est pas. C’est un bon âge, il est toujours un manager relativement jeune et je pense que Ben l’a craqué! «