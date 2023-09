Julian Nagelsmann entraînera l’Allemagne jusqu’à la fin de l’Euro 2024

L’équipe nationale allemande a conclu un accord pour embaucher Julian Nagelsmann comme nouvel entraîneur-chef. L’Allemand était au chômage depuis son départ du club de Bundesliga du Bayern Munich. Alors que de nombreux grands clubs étaient intéressés par la signature de Nagelsmann l’été dernier, il est resté sans équipe.

Selon Image, Nagelsmann sera contraint de refuser environ 21 millions de dollars du Bayern pour accepter le poste en équipe nationale. Des informations ont fait surface plus tôt dans la semaine selon lesquelles Nagelsmann et l’Allemagne étaient très éloignées sur les négociations contractuelles. Néanmoins, il semble qu’une percée ait eu lieu et que l’entraîneur très apprécié rejoindra bientôt la formation de l’équipe nationale. L’entraîneur gagnera environ 4,2 millions de dollars dans son nouveau rôle.

Les géants européens ont connu des moments difficiles ces dernières années

L’Allemagne a limogé son ancien entraîneur, Hansi Flick, après une défaite démoralisante 4-1 contre le Japon le 9 septembre. Le match a marqué la troisième défaite consécutive de l’équipe et la quatrième défaite lors de ses cinq derniers matches. Flick n’a pas non plus réussi à faire sortir l’Allemagne de la phase de groupes lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar. L’équipe a battu la France deux jours après le limogeage de Flick.

Typiquement une puissance européenne, les Allemands bafouillent depuis leur triomphe à la Coupe du monde 2014. En plus de ne pas avoir réussi à se qualifier pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022, ils ont également subi un revers similaire lors du tournoi 2018. L’Allemagne s’est effondrée en huitièmes de finale de l’Euro 2020.

L’Allemagne regarde toujours Klopp dans un avenir lointain après Julian Nagelsmann

Si l’acquisition de Nagelsmann constitue certainement une décision majeure pour l’Allemagne, le contrat de l’entraîneur n’est pas exactement une solution à long terme. La source d’information susmentionnée affirme que le manager ne sera à la tête du club qu’après l’Euro 2024 l’été prochain. L’entraîneur allemand sera alors libre de faire évoluer sa carrière.

Le patron de Liverpool, Jurgen Klopp, est certainement une cible à long terme pour l’équipe nationale allemande. Klopp a des liens historiques avec ce poste. Son contrat actuel avec les Reds court jusqu’en 2026. L’entraîneur allemand apprécie également le poste en équipe nationale mais a jusqu’à présent refusé leur approche par « loyauté » envers Liverpool. Cependant, Klopp deviendra à terme l’entraîneur allemand à l’avenir.

PHOTO : IMAGO / Laci Perenyi