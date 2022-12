Julian Knight s’exprime pour la première fois après une plainte déposée à la police

Un député SENIOR interrogé par la police métropolitaine a affirmé qu’il était victime d’une “campagne de rumeurs et d’insinuations”.

Julian Knight a fait retirer le fouet conservateur hier après qu’une plainte a été déposée auprès de la police.

Julian Knight a fait suspendre le whip conservateur dans le cadre d’une enquête de la police métropolitaine

C’est arrivé le même jour que le député travailliste Conor McGinn a fait suspendre le whip après qu’une plainte ait été déposée contre lui.

Une porte-parole du whip en chef conservateur Simon Hart a déclaré: “Suite à une plainte déposée auprès de la police métropolitaine ce soir, nous avons retiré le whip du député Julian Knight avec effet immédiat.”

M. Knight s’est récusé du Parlement pendant que les enquêtes sont en cours.

Il a décrit le retrait du fouet comme “mal et injustifié”.

Et dans une déclaration publiée ce matin, le député d’arrière-ban a déclaré qu’il n’avait pas encore entendu personnellement le bureau des whips ou le Met.

“Je n’ai rien entendu de la police, du bureau des whips ou du service interne des griefs du Parlement, ni fait l’objet d’une enquête de la part de ce dernier”, a tweeté M. Knight.

“Je n’ai jamais non plus été averti ou parlé par le bureau des whips d’allégations d’inconduite.”

Le député a ajouté: “Je pense que leur retrait du whip est erroné et injustifié. Il y a quelques mois, j’ai accepté la démission d’un membre du personnel à la suite d’une enquête approfondie sur sa conduite concernant les problèmes de sécurité de la Chambre des communes et, séparément, des allégations d’intimidation à son encontre. .

“Par la suite, j’ai reçu ce que mes avocats disent être des menaces explicites de chantage et j’ai été au centre d’une campagne de rumeurs et d’insinuations. Toutes les affaires sont maintenant entre les mains de mes avocats et je me récuserai du Parlement jusqu’à ce que l’affaire soit résolue. .”

M. Knight est président du comité Commons Digital, Culture, Media and Sport et représente Solihull dans les West Midlands depuis 2015.

Il devient le cinquième député à voir actuellement le whip conservateur destitué.

Ils incluent Matt Hancock, qui s’est fait retirer le fouet après avoir abandonné les Communes pour continuer Je suis une célébrité.

Il survient le même jour qu’un haut député travailliste a fait suspendre le whip après qu’une plainte a été déposée contre lui.

Conor McGinn, le député de St Helens North dans le Merseyside depuis 2015, verra également son adhésion au parti retirée pendant qu’une plainte contre lui fait l’objet d’une enquête, il est entendu.

Il s’est dit convaincu que la plainte, qui n’a pas été rendue publique, était “totalement infondée”.

McGinn est considéré comme un allié du chef du parti Sir Keir Starmer, travaillant sur les campagnes électorales et faisant partie de l’équipe créditée de solides résultats dans les sondages locaux de mai.

Pendant ce temps, la baronne Michelle Mone a également fait retirer le whip conservateur au milieu d’une enquête criminelle sur des contrats d’EPI d’une valeur de 200 millions de livres sterling.

Le magnat du soutien-gorge fait l’objet d’une enquête par le chien de garde de la Chambre des lords sur les allégations selon lesquelles elle aurait fait pression sur les ministres pendant la pandémie pour qu’ils attribuent des contrats gouvernementaux à PPE Medpro, une entreprise avec laquelle elle aurait des liens.