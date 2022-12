Julian Knight dit que la destitution du whip conservateur après une plainte contre la police est “injustifiée”

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Un député senior qui a fait retirer le whip conservateur après qu’une plainte a été déposée auprès de la police a qualifié cette décision de “mauvaise et injustifiée” et a suggéré qu’il pourrait être la cible d’une “campagne de rumeurs et d’insinuations”.

Julian Knight, qui représente Solihull, a déclaré jeudi qu’il se récuserait du Parlement jusqu’à ce que l’affaire soit résolue.

Les conservateurs ont suspendu le whip de M. Knight mercredi après qu’une plainte a été déposée auprès de la police métropolitaine, a déclaré le parti, ce qui signifie qu’il ne siège plus aux Communes en tant que conservateur.

Dans une série de tweets, M. Knight a déclaré: «Je n’ai rien entendu de la police, du bureau des whips ou du service interne des griefs du Parlement, ni fait l’objet d’une enquête de la part de ce dernier. Je n’ai jamais non plus été averti ou parlé par le bureau des whips d’allégations d’inconduite.

« Je pense que leur retrait du whip est erroné et injustifié.

“Il y a quelques mois, j’ai accepté la démission d’un membre du personnel à la suite d’une enquête approfondie sur sa conduite concernant les problèmes de sécurité de la Chambre des communes et, séparément, des allégations d’intimidation à son encontre.

“Par la suite, j’ai reçu ce que mes avocats considèrent comme des menaces explicites de chantage, ainsi que d’être au centre d’une campagne de rumeurs et d’insinuations.

“Toutes les affaires sont maintenant avec mes avocats et je me récuserai du Parlement jusqu’à ce que l’affaire soit résolue.”

Une source conservatrice a insisté pour que le whip en chef Simon Hart ait contacté M. Knight pour retirer le whip, contestant son affirmation selon laquelle il n’avait pas eu de nouvelles du bureau des whips.

Une porte-parole de M. Hart a refusé de commenter la nature de la plainte.





M. Knight est président du comité Commons Digital, Culture, Media and Sport et représente la circonscription des West Midlands depuis 2015.