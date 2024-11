Julian Edelman pense que Bill Belichick sera à nouveau entraîneur dans la NFL

Patriotes

« Je pense qu’il veut ça [wins] enregistrer. » Julian Edelman pense que Bill Belichick envisage de revenir au métier d’entraîneur et d’utiliser sa présence dans les médias à son avantage. Photo AP/Matt Slocum

L’un des anciens joueurs de Bill Belichick semble convaincu que le joueur de 72 ans sera de nouveau de retour sur le banc de touche de la NFL.

On a demandé à Julian Edelman sur le podcast « Pardon My Take » de Barstool Sports s’il pensait que Belichick reviendrait à l’entraînement à l’avenir. Le receveur à la retraite a donné une réponse claire :

« Bon sang ouais, » dit-il.

Depuis qu’il s’est séparé des Patriots en janvier, Belichick est resté occupé avec diverses activités médiatiques. Depuis son podcast « Coach » avec Underdog Fantasy, co-animant « Inside the NFL » sur The CW et faisant des apparitions hebdomadaires sur « The Pat McAfee Show » d’ESPN, le légendaire entraîneur-chef a volontairement assumé un rôle de premier plan au sein de la NFL. médias.

Edelman, qui a joué pour Belichick pendant toute sa carrière de 12 ans, a déclaré qu’il pensait que tout cela était intentionnel.

« Je pense qu’il va très bien [in the media]mais je pense qu’il aime le football et qu’il veut entraîner, mec », a-t-il déclaré. «Je pense que tout cela pourrait faire partie de son truc principal pour essayer de revenir, montrer qu’il est jeune et cool. Cela fait partie de son plan. Je pense qu’il veut ça [wins] enregistrer. »

Belichick a remporté 333 matchs entre la saison régulière et les séries éliminatoires en tant qu’entraîneur-chef de la NFL, ce qui le place au deuxième rang de tous les temps. Il est derrière Don Shula (347) par 14 victoires.

L’Athlétismede Jeff Howe a rapporté en janvier que Belichick souhaitait surpasser Shula pour le record. Compte tenu du nombre annuel de changements d’entraîneurs-chefs dans la ligue, il est probable que Belichick obtiendra au moins à nouveau des interviews au cours de la prochaine intersaison.

En critiquant ou en félicitant les joueurs et en analysant les jeux importants dans les matchs chaque semaine sur différents réseaux, il montre qu’il est toujours au courant de la NFL. C’est un plan intelligent de Belichick pour prouver qu’il peut encore suivre le rythme s’il veut effectivement devenir entraîneur à nouveau.