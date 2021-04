Julian Edelman, receveur de longue date des New England Patriots, met un cap sur sa carrière de footballeur.

Après que la franchise a mis fin au contrat d’Edelman plus tôt lundi sous la désignation d’un physique défaillant, Edelman a annoncé sa retraite du football dans une vidéo publiée sur son compte Twitter.

«Rien dans ma carrière n’a jamais été facile», Edelman a dit dans la vidéo. «Et, pas de surprise, cela va être facile non plus. Maintenant, j’ai toujours dit, je vais y aller jusqu’à ce que les roues se détachent, et elles sont finalement tombées. En raison d’une blessure l’année dernière, je ferai l’annonce officielle de ma retraite du football.

«C’était une décision difficile, mais la bonne décision pour moi et ma famille. Et je suis honoré et très fier de prendre ma retraite en tant que Patriot. »

Edelman, 34 ans, a disputé ses 11 saisons dans la NFL en Nouvelle-Angleterre et se classe actuellement quatrième sur la liste de tous les temps de l’équipe recevant des verges en carrière avec 6822. Ses 620 réceptions se classent au deuxième rang de l’histoire de la franchise.

Edelman a joué un rôle déterminant en aidant les Patriots à remporter trois championnats du Super Bowl et est peut-être mieux connu pour une capture improbable qu’il a faite contre les Falcons d’Atlanta au Super Bowl 51 qui a aidé à assurer la victoire de la Nouvelle-Angleterre après avoir traîné de 25 points au troisième quart.

Il a également été nommé MVP du Super Bowl 53 après avoir enregistré 10 attrapés pour 141 verges lors de la victoire 13-3 de la Nouvelle-Angleterre sur les Rams de Los Angeles.

« Quelle que soit la mesure de ce qui constitue une carrière d’élite dans la NFL – victoires, championnats, production – Julian a tout pour plaire », a déclaré l’entraîneur des Patriots Bill Belichick dans un communiqué. « Peu de joueurs peuvent égaler les exploits de Julian, point final, mais compte tenu de sa trajectoire professionnelle et de sa longévité, le groupe est encore plus sélect. C’est historique. C’est un hommage à sa légendaire compétitivité, sa ténacité mentale et physique et sa volonté d’exceller. Jour après jour et jour après jour, Julian était toujours le même: tout dehors. Puis, dans les plus grands matchs et moments, avec des championnats en jeu, il a atteint des sommets encore plus élevés et a livré certaines de ses meilleures et des plus passionnantes performances. «

En 19 matchs éliminatoires, il a capté 118 passes pour 1 442 verges, se classant deuxième seulement derrière le Hall of Famer Jerry Rice dans le total des séries éliminatoires en carrière pour les deux catégories.

Largement connu comme l’un des meilleurs receveurs de machines à sous de la ligue tout au long de sa carrière avec les Patriots, Edelman est devenu l’une des cibles les plus fiables de l’ancien quart-arrière Tom Brady pendant le temps du duo.

Edelman, cependant, avait fait face à plusieurs blessures persistantes au cours des dernières saisons, y compris un problème de genou qui avait mis son avenir en Nouvelle-Angleterre dans le doute. Il n’avait disputé que six matchs la saison dernière, captant 21 passes pour 315 verges.

À l’origine un quart-arrière quand il est sorti de Kent State lors du repêchage de la NFL en 2009, Edelman s’est converti au receveur après que les Patriots l’aient sélectionné au septième tour avec le choix n ° 232.

Il a travaillé dur derrière l’ancien emplacement des Patriots, Wes Welker, au cours de ses quatre saisons en Nouvelle-Angleterre. Mais une fois que les Patriots ont décidé avant la saison 2013 de quitter Welker et de le laisser marcher en agence libre, Edelman a assumé un rôle beaucoup plus important au sein de l’équipe. Cette année-là, il a attrapé 105 des 151 cibles pour 1056 verges et six touchés – qui étaient tous des sommets d’équipe.

Dès lors, il est devenu une arme de confiance de Brady et a joué un rôle déterminant dans le succès de la Nouvelle-Angleterre.

Les Patriots ont également attiré les jours d’Edelman en tant que quart-arrière et ont souvent parsemé de jeux de hasard dans lesquels il a lancé des doubles passes. En saison régulière, il a complété les six tentatives de passes de sa carrière – qui ont toutes eu lieu au cours des trois dernières saisons – pour 128 verges et un touché.

Il a également complété une passe de touché de 51 verges à la fin du troisième quart contre l’ancien receveur Danny Amendola qui a égalé un match de la ronde de division contre les Ravens en 2015. La Nouvelle-Angleterre a remporté ce match, 35-31.

« Pour tout ce que Julian a fait pour notre équipe, ce que j’apprécie le plus, c’est qu’il était le joueur de retour par excellence », a déclaré Belichick. «Il pouvait, et a fait, tout faire – attraper, courir, lancer, bloquer, revenir, couvrir et tacler – le tout avec un avantage et une attitude qui ne lui permettraient pas d’échouer en aucune circonstance. Julian Edelman est le concurrent ultime et ce fut un privilège de l’entraîner.

Mais alors que Brady est passé aux Buccaneers de Tampa Bay la saison dernière et que les Patriots sont passés à Cam Newton en tant que son remplaçant, l’attaque des Patriots a connu des difficultés, car le manque de talents de premier plan et les blessures ont épuisé les postes de compétences.

«Cela a été les 12 meilleures années de ma vie», a déclaré Edelman. «C’était une course d’enfer. Je ne peux pas t’oublier, Patriot Nation. Vous avez accueilli ma famille et moi dans une région que nous ne connaissions pas. Mais maintenant, je suis l’un de vous. Je vais vous laisser avec deux mots: Foxborough Forever. »

