Julian Dicks dit qu’il n’a pas toujours été une tête brûlée – mais peut identifier le moment qui a changé à l’âge de 12 ans

La légende de West Ham United, Julian Dicks, admet qu’il peut identifier le moment où il a commencé à mettre plus d’agressivité dans son jeu. C’est arrivé alors qu’il n’avait que 12 ans et jouait pour son équipe locale de la ligue du dimanche.

Après avoir commencé sa carrière à Birmingham City, Dicks a continué à profiter d’une association de dix ans en tant que joueur avec les Hammers de chaque côté d’une année à Liverpool, où il a été nommé joueur de l’année du club à quatre reprises.

Dicks est devenu connu comme une sorte de tête brûlée au cours de sa carrière de joueur avec une approche sensée de la défense, inventant le surnom Le Terminateur.

Malgré cela, Dicks ne recevrait qu’un seul carton rouge de Premier League au cours de sa carrière réussie et a admis QuatreQuatreDeux il était assez différent en tant que jeune, et certainement pas le défenseur acharné pour lequel il est devenu bien connu.

« Pas du tout. En tant que jeune joueur, j’étais une petite chose maigre – six pierres, mouillée », se souvient Dicks. « Quand j’avais environ 12 ans, je jouais pour mon équipe du dimanche et un gamin m’a tapé sur la main et c’est sorti comme une balle de golf. J’ai dit à mon père : « Je suis blessé, je m’en vais », et il m’a dit : « Non, tu ne l’es pas, fiston, tu retournes là-bas et tu arranges ça ».

Le témoignage de Julian Dicks s’est terminé par une bagarre (Crédit image : Jamie McDonald/Allsport)

« Ça m’est toujours resté dans la tête. Je ne suis pas devenu agressif, mais j’ai commencé à prendre soin de moi. Quand j’avais 14 ans, j’ai signé pour Birmingham et j’ai ensuite joué aux côtés de Mick Harford, Tony Coton et Mark Dennis. Ils avaient l’habitude de me botter le cul à l’entraînement. C’était mon éducation.

Assez justement, le témoignage de Dicks contre l’Athletic Bilbao a été gâché par une bagarre de 17 hommes, « J’ai adoré ça. Quelle fin appropriée à ma carrière », nous a-t-il dit. Dicks a recommencé à jouer brièvement avec l’équipe hors championnat de Canvey Island en 2001, où il faisait partie de la célèbre course de la FA Cup du club qui les a vus éliminer des équipes de la ligue telles que Wigan Athletic et Northampton Town.

