Julian Casablancas sur les Voidz, les Strokes et de quel côté il votera

Julian Casablancas est devenu instantanément une star du rock il y a près d’un quart de siècle en incarnant le leader glamour et échevelé des Strokes. Depuis lors, beaucoup ont anticipé à plusieurs reprises la disparition des Strokes pour les voir continuer à prospérer, comme avec « The New Abnormal » de 2020, qui a valu au groupe son premier Grammy Award, et la tournée ultérieure de cet album, au cours de laquelle il a joué dans des arènes remplies de monde. qui n’était pas né lorsque le groupe a sorti son premier album parfait en 2001, « Is This It ».

Malgré cela, Casablancas a souvent semblé ces dernières années plus intéressé par son autre groupe, The Voidz, qui vient de sortir son troisième LP, « Like All Before You ». Il s’agit d’un ensemble de jams de rock électronique tour à tour tendres et intimidants, recouverts d’effets numériques et imprégnés de pensées d’effondrement à la fois personnelles et politiques. Avant un spectacle de Voidz mercredi soir au Orpheum Theatre, Casablancas – qui a 46 ans et partage deux enfants avec son ex-femme – a discuté de l’album et de certaines de ses préoccupations lors d’un dîner sur le toit de l’hôtel Covell d’East Hollywood.

Tu veux un verre ? Bois-tu ?

Non.

Un choix conscient ?

Juste par accident, d’une manière ou d’une autre. Non, c’est drôle, je ne bois plus, mais j’aime enfin le goût. J’avais l’habitude de boire sans réfléchir, et maintenant je me dis : Oh, j’aime beaucoup plus cette tequila que celle-là.

Juste à temps pour ne plus avoir intérêt à le boire.

Pareil avec les cigarettes. J’allumerai la cigarette de quelqu’un et je ne l’inhalerai pas, mais j’ai l’impression de pouvoir la goûter et l’apprécier bien plus que lorsque je fumais.

Le vapotage vous séduit ?

Je pense que vapoter de l’herbe à l’époque était cool. Je ne fume plus d’herbe non plus. Mais le vapotage actuel – non. Cela me ressemble à une tétine.

Boire te manque ?

Le sentiment d’euphorie du début me manque. Mais c’est une séductrice vide.

En tant que personne ayant vécu à la fois à New York et à Los Angeles, pensez-vous que les deux endroits incarnent différemment la richesse et le pouvoir ?

Je suppose que je rencontre des gens riches dans l’industrie du divertissement ici, et à New York, je vois davantage des gens d’affaires. Je ne traîne pas avec eux, je dis juste que je remarque des gens carrés et riches qui font des choses sophistiquées. Je pense que je suis peut-être plus rebuté par les gens artistiques [in L.A.].

Tu veux dire parce que tu es un artiste.

Peut-être, ouais.

Quand vous étiez enfant, être un homme riche vous paraissait-il cool ou nul ?

« Die yuppie scum » était l’un des principaux slogans de mon adolescence, donc dans ce contexte, ce n’était pas cool. Mais si vous deviez réussir dans la musique, comme un Jim Morrison ou quelque chose comme ça, ce serait considéré comme cool.

« Die yuppie scum » a résonné en vous.

Bien sûr. Je vivais à Yorkville, qui est essentiellement l’Upper East Side. Nous étions de stupides adolescents rebelles. Mais j’étais plus concentré sur le fait d’essayer d’être un bon musicien. Construits pour déborder ou guidés par des voix, ils semblaient pouvoir gagner leur vie en tournant en tant que groupe indépendant, ce qui n’est plus vraiment le cas aujourd’hui. Mais à l’époque, c’était un peu l’objectif. Avec les groupes que j’aimais – le Velvet Underground, Bob Marley – la richesse n’était pas vraiment glorifiée, même si je suppose que le succès l’impliquait peut-être.

Ce nouvel album de Voidz contient de nombreuses chansons qui semblent considérer le divorce et le traumatisme du démantèlement de sa famille. Exact ou inexact ?

Probablement précis. Je n’y avais pas vraiment pensé à ce moment-là, mais je l’écoutais l’autre jour et je me disais : Ooohhh. Les paroles me parlaient profondément. Ce qui est bizarre avec les paroles, c’est que je ne dis même pas – et ça a toujours été comme ça pour moi – des choses que je ne comprends même pas avant des années plus tard, quand je réaliserai à quel point elles ont du sens. C’est comme un message dans une bouteille pour vous-même.

Souhaitez-vous être compris par le public ?

Je veux dire, le but des paroles est d’essayer d’être universelles. De nombreux types de personnes différents en consomment et vous souhaitez, idéalement, être pertinent sur le plan émotionnel pour la plupart d’entre eux. Vous voulez inspirer.

Vraiment?

Je pense que le but de l’art est d’inspirer les gens. Est-ce controversé ?

Les inciter à faire quoi ?

Imaginer les choses de la meilleure façon possible. Pour vous donner la force d’œuvrer à la réalisation de vos rêves. Pour valider vos sentiments qui vous poussent à améliorer votre vie.

Je pense que c’est le contraire de la façon dont j’écoute de la musique.

Peut-être que vous êtes un sociopathe. Non, je veux dire, tout le monde est différent. Mais quand la musique vous émeut, elle est puissante. Cela peut vous donner un sentiment de tristesse, mais ensuite vous vous dites : je vais faire ce truc. [laughs]

« Like All Before You » est le troisième album de Casablancas avec The Voidz. (Peter Fisher / Pour le temps)

Ce disque contient ce que je pense être juste d’appeler une chanson reggae.

« 7 chevaux» ? Je n’irais pas là-bas.

Mais tu savais de quoi je parlais.

Peut-être que les tambours sont comparables. Mais c’est parce qu’il y a une guitare dans la piste de batterie que nous n’avons pas pu retirer. Je l’aurais fait si j’avais pu.

Les Voidz sont souvent décrits comme un groupe expérimental. Ce n’est pas nécessairement votre parole, mais si tel est le cas, qu’est-ce que l’expérience essaie de découvrir ?

Ce n’est pas vraiment mon mot, mais encore une fois : si vous essayez d’imaginer des choses qui n’existent pas encore, je suppose que c’est un mot aussi bon qu’un autre.

Vous avez été un fervent partisan de Bernie Sanders. Bernie est allé assez loin dans cette élection avec le président Biden, et je me demandais ce que vous en pensiez.

Je remets en question sa réflexion stratégique. Ce serait son défaut. Je comprends l’envie de ne pas vouloir de Trump, donc ce n’est pas choquant. Mais je trouve déroutant que les démocrates, qui semblent connaître le fonctionnement des entreprises, soutiennent toujours le Parti démocrate, qui semble être une entité tellement méchante et milliardaire. Cela me déroute. En fin de compte, il y a quelque chose que le Parti démocrate fait pour Bernie, que je ne comprends pas.

Lorsque Biden a abandonné et que Kamala Harris est intervenue, avez-vous observé avec sympathie, amusement ou consternation la montée d’optimisme parmi les libéraux ?

Je dirais une indifférence totale. Je pense que le fait qu’ils aient quelqu’un en tête de liste pour lequel personne n’a voté est en totale adéquation avec la façon dont le DNC veut fonctionner.

Allez-vous voter ?

Il y a un argument à faire valoir à la veille du jour selon lequel c’est probablement sage, même si je pense que la différence entre les partis est infime en termes de politique. Ils sont tous les deux nuls. Mais en raison de la possibilité que Trump tente de rester [in office] pour toujours, ça vaut la peine de voter contre lui.

À quand remonte le moment où l’argent a empoisonné la politique ?

Ce n’est pas une nouveauté. Depuis l’aube de la civilisation, c’est la race humaine contre quelques abrutis de seigneurs du pouvoir. Nous n’avons pas eu de démocratie depuis l’époque tribale.

Compte tenu de ce point de vue, vous devez trouver assez riche lorsque les démocrates parlent de la préservation de la démocratie.

Bien sûr. Encore une fois, le problème technique est que Trump pourrait ne pas partir. C’est donc dommage. Mais il y a une autre partie de moi qui a l’impression que les gens vont vraiment devoir se réveiller.

Le projet d’essayer d’éclairer les gens vous semble-t-il épuisant ou excitant ?

Il y a des moments d’excitation parce que c’est si simple. C’est juste là – il vous suffit de regarder plus loin que trois clics. Mais alors personne ne s’en soucie. Ils disent : « Tout ce que j’ai, c’est un clic en moi. »

Et si vous illuminais vos enfants ?

Cela semble facile parce qu’ils n’ont pas subi de lavage de cerveau, même si leur école essaie de leur faire subir un lavage de cerveau. Et ils ne lisent pas encore vraiment les informations. Il est très difficile de ne pas être bombardé d’actualités d’entreprise sur votre téléphone. Impossible.

Casablancas dit à propos de l’arrêt de la boisson : « Le sentiment d’euphorie du début me manque. Mais c’est une séductrice vide de sens. (Peter Fisher / Pour le temps)

Quel genre de musique vos enfants écoutent-ils ?

Phonk.

Trouille?

Non, du phonk russe. TÉLÉPHONER. C’est comme une musique bizarre sur les réseaux sociaux.

Essayez-vous de les allumer pour des choses que vous aimez ?

Je leur joue des chansons. Ils ont un goût plutôt sympa, je trouve.

Lorsque vous travaillez avec les Voidz, y a-t-il quelque chose qui vous manque dans le fait de travailler avec les Strokes ? Et vice-versa ?

Probablement une direction plus que l’autre. Je ne sais pas si je peux répondre à cela sans offenser quelqu’un.

Je suppose que cela signifie que le Voidz vous manque.

Parfois, ouais.

En jouant des concerts de Strokes, avez-vous parfois l’impression de contribuer à une ambiance opiacée de masse ?

Non, parce que je pense que je mets désormais aussi des pensées politiques dans les chansons de Strokes. Il le faut toujours, dans une certaine mesure. Je pense vraiment que beaucoup de fans de Strokes ne comprennent pas tellement cela, c’est peut-être pourquoi je me suis un peu éloigné. Mais c’est un travail très cool que je suis honoré d’exercer, donc je ne ressens rien de négatif à ce sujet. Si cela me faisait perdre tellement de temps que je ne pouvais rien faire de positif, alors je le ferais. Mais je n’en arrive pas à ce point. Du moins, je ne le pense pas. Je pourrais me mentir.