M. Assange, 49 ans, qui a enragé et embarrassé Washington lorsque son site Internet a publié des détails sur la réalité de la soi-disant «guerre contre le terrorisme», fait face à un total de 17 accusations d’espionnage et de piratage informatique aux États-Unis. Il pourrait être condamné à jusqu’à 175 ans dans une prison de haute sécurité.

Les partisans de M. Assange soulignent que la décision, intervenue après une série d’audiences qui ont débuté en février de l’année dernière, doit être rendue au Old Bailey’s Court 2, la même salle d’audience dans laquelle les Guildford Four ont été condamnés à tort du pub Guildford. bombardements.

Un certain nombre de personnalités du monde des médias qui se sont brouillées avec M. Assange au cours de son travail, parmi lesquelles d’anciens Gardien Le rédacteur en chef Alan Rusbridger, qui a publié de nombreux scoops fournis par Chelsea Manning et M. Assange, est devenu un défenseur vocal.

Dimanche, le porte-parole de WikiLeaks Kristinn Hrafnsson a déclaré L’indépendant l’audience a été l’affaire de liberté de la presse la plus importante depuis des décennies.

«Ce qui est en jeu ici, c’est un principe de base pour pouvoir rapporter des informations véridiques sur nos gouvernements et les autorités», a-t-il déclaré. «Et le précédent établi ici si Julian Assange est extradé, c’est que personne ne sera en sécurité.

Dimanche également, Stella Morris, la compagne de Mme Assange et mère de deux de ses enfants, a réitéré son appel pour que son mari soit libéré.

Elle a ajouté: «Extrader Julian serait si manifestement injuste que cela semble impossible. Mais ce n’est pas. C’est précisément dans ces moments-là que nos droits nous sont le plus facilement enlevés.

Parmi les événements révélés par WikiLeaks, il y avait un incident survenu en 2007 en Irak lorsque deux hélicoptères américains AH-64 Apache ont ciblé certains bâtiments et ont ensuite percuté un groupe de personnes. Plus d’une douzaine de personnes ont été tuées, dont deux journalistes de Reuters. Aucun d’eux n’était armé.

Wikileaks a publié la vidéo et une transcription au printemps 2010. Un mois plus tard, Mme Manning, alors analyste du renseignement de l’armée américaine, a été arrêtée, inculpée et condamnée.