Julian Assange se voit refuser la caution par un juge britannique

LONDRES – Un juge de Londres a refusé mercredi de libérer Julian Assange sous caution en attendant une résolution finale dans l’affaire visant à l’extrader vers les États-Unis pour faire face à des accusations de violation des lois sur l’espionnage.

Lundi, le juge a statué que M. Assange ne pouvait pas être extradé vers les États-Unis car il risquait de se suicider, et ses avocats ont cherché à le faire libérer sous caution pendant le déroulement du processus d’appel. La décision de mercredi a été un revers pour le fondateur de WikiLeaks, qui cherche depuis des années à éviter un procès aux États-Unis pour des accusations qui, selon ses partisans, constituent une menace pour la liberté de la presse.

La juge, Vanessa Baraitser de Westminster Magistrates ‘Court, a déclaré mercredi que M. Assange – qui a passé sept ans enfermé à l’ambassade de l’Équateur à Londres pour éviter une autre ordonnance d’extradition – était toujours incité à s’enfuir et qu’il devait rester en prison tandis que les procureurs américains ont contesté sa décision d’extradition.

M. Assange, 49 ans, a été inculpé par les autorités américaines en 2019 de 17 chefs d’accusation de violation de la loi sur l’espionnage et d’un chef d’abus informatique en raison de son rôle dans l’obtention et la publication de documents militaires et diplomatiques secrets liés aux guerres en Irak et en Afghanistan. S’il est reconnu coupable de tous les chefs d’accusation, il pourrait encourir une peine pouvant aller jusqu’à 175 ans.