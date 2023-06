Julian Assange risque d’être extradé vers les États-Unis. Que se passe-t-il ensuite ?

L’équipe juridique de Julian Assange a confirmé qu’elle avait fait une ultime tentative pour empêcher l’extradition du fondateur de Wikileaks vers les États-Unis pour espionnage après qu’un juge britannique ait rejeté cette semaine un appel précédent.

L’homme de 51 ans risque une peine de prison maximale de 175 ans s’il est reconnu coupable des 18 chefs d’accusation déposés par le ministère américain de la Justice pour la publication par Wikileaks de milliers de dossiers militaires et diplomatiques américains classifiés.

Assange a jusqu’à mardi pour lancer un deuxième appel, qui sera traité par un panel de deux juges avec une audience publique.

« Mardi la semaine prochaine, mon mari Julian Assange fera une nouvelle demande d’appel devant la Haute Cour », a déclaré l’épouse d’Assange, Stella, dans un communiqué.

«Nous restons optimistes que nous allons l’emporter et que Julian ne sera pas extradé vers les États-Unis où il fait face à des accusations qui pourraient l’amener à passer le reste de sa vie dans une prison à sécurité maximale pour avoir publié des informations véridiques qui ont révélé des crimes de guerre commis par le Gouvernement des États-Unis.

Mardi, la Haute Cour du Royaume-Uni a rejeté les huit motifs de autorisé par le gouvernement britannique en juin 2022.

Le juge Jonathan Swift a statué sur la question, exposant ses motifs dans un jugement de trois pages.

Reporters sans frontières suit la procédure d’extradition. La directrice des campagnes du groupe, Rebecca Vincent, a déclaré que cette décision était un revers majeur.

« Il est absurde qu’un seul juge puisse rendre une décision de trois pages qui pourrait envoyer Julian Assange en prison pour le reste de sa vie et avoir un impact permanent sur le climat du journalisme dans le monde », a-t-elle déclaré, appelant le président américain Joe Biden à abandonner les charges contre Assange.

« Le poids historique de ce qui se passe ensuite ne peut être surestimé ; il est temps de mettre un terme à ce ciblage incessant d’Assange et d’agir plutôt pour protéger le journalisme et la liberté de la presse.

C’est la première fois qu’un éditeur est inculpé en vertu de la loi de 1917 sur l’espionnage aux États-Unis, selon l’avocat Jameel Jaffer, directeur exécutif du Knight First Amendment Institute de l’Université de Columbia aux États-Unis.

« De par ses termes, la loi sur l’espionnage criminalise les activités faisant partie intégrante de la liberté de la presse », a-t-il écrit dans un témoignage d’expert soumis dans le cadre de la procédure judiciaire Assange.

Toutes les 18 accusations sauf une relèvent de la loi sur l’espionnage, relative à la divulgation d’informations sur la sécurité nationale. Il y a un chef d’accusation de « complot en vue de commettre une intrusion informatique » pour avoir aidé à casser un mot de passe du département américain de la Défense pour accéder à des informations classifiées.

Les documents divulgués ont été publiés par Wikileaks en 2010 et comprenaient des documents sur les opérations américaines dans les guerres en Irak et en Afghanistan.

Cette dernière tentative pour éviter l’extradition épuisera les voies légales au Royaume-Uni, mais Assange pourrait choisir de porter une affaire pour arrêter l’extradition devant la Cour européenne des droits de l’homme.

Le frère d’Assange, Gabriel Shipton, s’est dit inquiet pour la santé de son frère qui est détenu à la prison de Belmarsh à Londres depuis avril 2019.

«Il est dans une position délicate sur le plan de la santé, à la fois physiquement et mentalement. Il a besoin du soutien de sa famille juste pour pouvoir continuer », a-t-il déclaré à SBS News.

Julian Assange photographié en 2019. Son équipe juridique se prépare à déposer un nouvel appel auprès de la Haute Cour du Royaume-Uni dans ce qui serait la dernière étape juridique de la bataille devant les tribunaux britanniques pour bloquer l’extradition vers les États-Unis. Source: PAA / Matt Dunham

« Il a un esprit combatif, mais ce sont ces moments en prison qui sont les plus durs, d’autant plus que l’extradition devient de plus en plus probable. »