Le fondateur de WikiLeaks, Julian Assange, ne devrait pas être extradé vers les États-Unis, a jugé un juge.

Assange, 49 ans, fait face à une mise en accusation de 18 chefs d’accusation, alléguant un complot visant à pirater des ordinateurs et un complot pour obtenir et divulguer des informations sur la défense nationale.

L’affaire fait suite à la publication par WikiLeaks de centaines de milliers de documents divulgués en 2010 et 2011 relatifs aux guerres en Afghanistan et en Irak, ainsi que de câbles diplomatiques.

Les procureurs affirment qu’Assange a aidé l’analyste de la défense américaine Chelsea Manning à enfreindre la loi sur l’espionnage en obtenant illégalement du matériel, a été complice de piratage par d’autres et a publié des informations classifiées qui mettent la vie d’informateurs américains en danger.

Assange nie avoir comploté avec Manning pour déchiffrer un mot de passe crypté sur les ordinateurs du département américain de la Défense et affirme qu’il n’y a aucune preuve que la sécurité de quiconque ait été mise en danger.

Il a comparu lundi à Old Bailey, où la juge de district Vanessa Baraitser a rendu son jugement sur la question de savoir s’il devait être extradé pour faire face aux accusations aux États-Unis.

Les avocats reviendront au tribunal plus tard lundi pour une demande de mise en liberté sous caution, et si l’équipe juridique d’Assange réussit, leur cliet pourrait être libéré en quelques heures.

Les avocats d’Assange ont déclaré qu’il risquait jusqu’à 175 ans de prison s’il était reconnu coupable, bien que le gouvernement américain ait déclaré que la peine était plus susceptible d’être comprise entre quatre et six ans.

Kristinn Hrafnsson, rédacteur en chef de WikiLeaks, a déclaré: «Le simple fait que cette affaire ait été portée devant les tribunaux et encore moins si longtemps est une attaque historique à grande échelle contre la liberté d’expression.

«Le gouvernement américain devrait écouter la vague de soutien venant des éditoriaux des médias grand public, des ONG du monde entier comme Amnesty et Reporters sans frontières et les Nations Unies qui demandent tous que ces accusations soient abandonnées.

« C’est un combat qui affecte le droit de chacun à savoir et qui est mené collectivement. »

La fiancée d’Assange, Stella Moris, avec qui il a deux jeunes fils, était au tribunal lundi avec son équipe juridique.

Elle fait partie des partisans exhortant Donald Trump à pardonner à Assange avant la fin de sa présidence.

S’exprimant sur toute contribution potentielle du président américain au cours de ses derniers jours au pouvoir, M. Hrafnsson a déclaré: « Beaucoup de ses partisans l’ont appelé à prendre le poste … les gens voudront réfléchir à leur héritage, c’est absolument la bonne chose à faire.

«Ce n’est pas une chose que vous voulez avoir sur votre CV pour quitter vos fonctions et que cette situation se poursuive.

« Vous avez évoqué des surprises et c’est au moins quelque chose que Donald Trump (dans lequel) a été un expert au cours des quatre dernières années alors pourquoi ne pas avoir un aperçu d’espoir, d’une surprise là-bas? »

Assange est détenu dans la prison de haute sécurité de Belmarsh depuis qu’il a été emmené de l’ambassade d’Équateur à Londres par la police avant d’être arrêté pour avoir enfreint ses conditions de mise en liberté sous caution en avril 2019.

Il était entré dans le bâtiment en 2012 après avoir épuisé toutes les voies légales pour éviter l’extradition vers la Suède pour faire face à des allégations de délits sexuels, ce qu’il a toujours nié et a finalement été abandonné.

L’équipe juridique d’Assange a affirmé que l’accusation sous l’administration de M. Trump était politiquement motivée après qu’une enquête ouverte sous la présidence de Barack Obama n’ait pas abouti à des poursuites.

Lors de sa campagne électorale de 2016 contre Hillary Clinton, M. Trump a déclaré: «J’adore WikiLeaks» après que le site Web ait publié des courriels piratés par la Russie du Comité national démocratique (DNC).

L’audience d’extradition d’Assange a été informée qu’il s’était vu offrir une grâce en août 2017, prétendument au nom du président américain, en échange de l’identification de la source des e-mails.

Le tribunal a également appris qu’un entrepreneur de sécurité aurait été recruté par des «amis américains» pour surveiller les réunions d’Assange à l’ambassade équatorienne.

En décembre 2017, les contacts américains auraient été «désespérés» et avaient même discuté d’un éventuel kidnapping ou complot empoisonné pour mettre fin à l’impasse.

Le Old Bailey a entendu des preuves qu’Assange a été diagnostiqué avec le syndrome d’Asperger et les psychiatres de la défense ont déclaré qu’il souffrait de dépression grave et qu’il présentait un risque de suicide élevé.

James Lewis QC, représentant le gouvernement américain, a déclaré que l’audience n’était « pas un procès » et a soutenu que les arguments de la défense ne constituaient pas un obstacle à l’extradition d’Assange.

La décision du juge est susceptible de faire l’objet d’un appel par l’équipe perdante.