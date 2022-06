Julian Assange n’est pas un héros pour avoir été imprudent avec les données

LONDRES – La prison de Belmarsh n’est pas sinistre à la Dickens mais, debout devant ses portes d’acier retentissantes, le sentiment de captivité – coupé du monde, enseveli vivant – est écrasant.

Le slammer à sécurité maximale, à l’extrême sud-est de la ville de Londres, Thamesmead, a abrité certains des détenus les plus notoires des annales britanniques du crime: le meurtrier d’enfants Ian Huntley, l’un des assaillants qui a poignardé et coupé à mort -le soldat de service Lee Rigby, le grand voleur de train Ronnie Biggs (qui s’est ensuite évadé d’un autre pénitencier), le prédicateur haineux Abu Hamza (qui purge actuellement une peine d’emprisonnement à perpétuité aux États-Unis pour terrorisme), le “Grindr Killer” qui a assassiné quatre hommes qu’il a rencontrés sur l’application de rencontres, le flic tueur Wayne Couzens.

Et Julien Assange.

Qui est encore là-dedans, derrière ces hauts murs. A été depuis mai 2019 un résident de la prison qui a jadis valu le nom de «Britain’s Guantanamo Bay», contient l’unité de haute sécurité pour les délinquants dangereux désignés, les risques d’évasion ou les influenceurs radicalisants et les criminels de la sécurité nationale. Dans le cas d’Assange, probablement pas pour très longtemps, même s’il ne partira pas comme il le souhaiterait. Il ne s’est pas dirigé vers la liberté mais devant un tribunal de Virginie (pour commencer) où un grand jury l’a inculpé d’accusations fédérales en vertu de la loi sur l’espionnage, son extradition officiellement approuvée par le ministre britannique de l’Intérieur Priti Patel il y a une semaine.

De nombreux médias, militants de la liberté d’information et agences de défense des droits de l’homme, dont l’Union américaine des libertés civiles, ont condamné la décision, affirmant que mettre Assange sur le banc des accusés enverra un frisson glacial dans le dos des journalistes, en particulier des journalistes d’investigation qui – s’ils ‘re any good — recevez et publiez régulièrement des informations confidentielles reçues de sources. Daniel Ellsberg, le dénonciateur poursuivi il y a un demi-siècle pour avoir publié les Pentagon Papers sur la manière fourbe dont les États-Unis menaient la guerre du Vietnam, a déclaré : « Cette extradition signifierait que des journalistes, partout dans le monde, pourraient être extradés vers les États-Unis. pour avoir exposé des informations classifiées aux États-Unis »

Sauf qu’Assange n’est pas un journaliste, ni un initié moralement troublé qui poursuit à juste titre la transparence. C’est un hacker. Et un bolter qui, depuis plus d’une décennie, a échappé au jugement judiciaire – à la fois pour ses vomissements WikiLeaks de 750 000 documents militaires et diplomatiques classifiés et pour les accusations de viol par des plaignants en Suède. Rappelons qu’Assange s’est réfugié pendant sept ans à l’ambassade équatorienne ici – donnant d’innombrables interviews sur sa situation difficile, sa prétendue persécution et sa peur d’être extradé, tout en engendrant deux enfants avec la petite amie avocate qu’il a épousée à Belmarsh en mars, mariée habillée par Vivienne Westwood.

Finalement expulsé – traîné de force hors de l’ambassade – en 2019, il a été immédiatement arrêté pour avoir enfreint les conditions de sa mise en liberté sous caution (non-livraison au tribunal) et, peu de temps après, à la demande de Washington, sur des allégations selon lesquelles il aurait conspiré avec d’anciens services de renseignement de l’armée américaine. l’analyste Chelsea Manning pour télécharger des bases de données classifiées dans ce que le ministère américain de la Justice a appelé “l’un des plus grands compromis d’informations classifiées de l’histoire des États-Unis”.

Farouchement narcissique, Assange s’est aliéné bon nombre de ses premiers défenseurs – et complices – dans les grands médias grand public. Il est cavalier avec la vie des gens, a horriblement déçu ses amis et repousse ses anciens alliés. Autoglorifiant, il n’a pas de fibre morale dans son être. Son insouciance avec des données révélant une stratégie de combat a mis en péril la vie de milliers de soldats et de centaines de ressortissants étrangers vulnérables qui ont risqué leur vie en fournissant des informations aux États-Unis et à leurs alliés en Irak et en Afghanistan, en Chine, en Iran et en Syrie, leurs noms n’ayant jamais été supprimés. le matériel exposé. Autant avoir remis la tête sur un plateau.

Ce n’est pas du journalisme, c’est de la collusion.

Bien sûr, le fondateur de WikiLeaks et croisé autoproclamé avait également raison, ou du moins les informations qu’il a déversées sur Internet non expurgées étaient vraies, les preuves les plus dévastatrices de crimes militaires en Irak et en Afghanistan qui montraient à quel point l’Amérique et ses alliés aller dans la guerre contre le terrorisme après le 11 septembre. Plus épouvantablement, une vidéo de combat d’une frappe d’hélicoptère Apache à Bagdad qui a tué une douzaine de civils, dont des enfants et deux employés de Reuters, certains membres de l’équipage américain se moquant des victimes.

Le public avait le droit de savoir cela, et les réalités brutales de Guantanamo, également révélées dans une dégorgement de données séparé. Cependant, il n’avait pas droit à une grande partie du contenu sensible divulgué sur les troupes en première ligne.

Assange n’est tout simplement pas un chevalier en armure blanche. À tout le moins, s’il croyait que ses actes étaient justifiables, il devrait se présenter devant le tribunal et en expliquer le pourquoi à un jury. Au lieu de cela, il caractérise la justice comme une persécution et assimile les États-Unis à un État de non-droit.

N’oubliez pas non plus qu’Assange a énormément contribué à la défaite d’Hillary Clinton aux élections de 2016 face à Donald Trump en publiant des milliers de courriels que Clinton a envoyés et reçus alors qu’elle était secrétaire d’État. Les services de renseignement américains ont conclu que le gouvernement russe avait mené une campagne de piratage contre Clinton dans le cadre d’un effort plus large pour s’ingérer dans les élections. Ce qui fait d’Assange un outil de Moscou.

Assange avait deux semaines pour faire appel de la décision de Patel – décrite par certains comme le chien de poche de Washington. Je suppose que “caniche” a déjà été pris par Tony Blair. Ses avocats ont déclaré qu’ils le feraient certainement, prolongeant encore une querelle diplomatique qui dure depuis des années et des années, bien que la procédure d’appel ne prenne que quelques mois.

Le gouvernement américain et les critiques affirment qu’Assange tente d’utiliser le premier amendement – la liberté d’expression – pour se protéger d’être tenu responsable d’actions prétendument illégales, d’où la prétendue menace pour le journalisme et les rapports d’initiés rigoureux. Sauf que les journaux, certainement les médias historiques, font extrêmement attention à ce qu’ils rapportent et ne mettent pas des innocents en danger en les identifiant.

Le ministère de la Justice insiste sur le fait que les accusations portées contre Assange ne concernent pas la réception d’informations classifiées, mais plutôt le fait d’avoir prétendument travaillé pour obtenir ces informations par le biais d’un piratage illégal et le risque de représailles qui en découle contre des civils irréprochables. Il est tout à fait vrai qu’Assange a impitoyablement exploité les faiblesses d’un Manning sérieusement foutu, dont la peine militaire de 35 ans a été commuée – mais pas graciée – par le président sortant Barack Obama. Il y a donc une certaine ironie dans le fait que Manning, qui a en fait récupéré le trésor de matériel, est libre comme un oiseau alors qu’Assange pourrit toujours derrière les barreaux et encourt une peine maximale de 170 ans s’il est reconnu coupable d’avoir enfreint la loi sur l’espionnage.

La santé d’Assange, mentale et physique, serait fragile et l’Australien de 50 ans aurait subi un accident vasculaire cérébral l’année dernière.

Je ne vois pas beaucoup d’intérêt à le garder cogné pour le reste de sa vie naturelle. Mais un procès criminel où il prend la barre et fait face à un contre-interrogatoire ? Oh ouais.

Julian Assange n’est pas un héros.

