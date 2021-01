Le Premier ministre australien Scott Morrison a annoncé que le co-fondateur de WikiLeaks, Julian Assange, serait «libre de rentrer chez lui» en Australie une fois sa procédure judiciaire au Royaume-Uni terminée.

Les remarques de Morrison font suite à la pression des politiciens australiens, qui ont appelé le gouvernement du pays à demander à l’administration Trump de pardonner à Assange et de mettre fin à sa campagne juridique contre lui. Alors que le député d’arrière-ban de la Coalition George Christensen et le sénateur indépendant d’Australie du Sud Rex Patrick ont ​​appelé directement à une grâce présidentielle, le parti travailliste opposé a déclaré que le gouvernement devrait «faire ce qu’il peut pour tracer une ligne sous cette question. »

S’adressant à la station de radio locale 2GB, Morrison a déclaré que « si l’appel échouait, il serait évidemment en mesure de retourner en Australie comme n’importe quel autre Australien.. » Cependant, le Premier ministre a semblé s’abstenir d’interférer directement dans le processus ou de faire un plaidoyer auprès du président américain, en disant: «Le système de justice fait son chemin et nous ne sommes pas partie à cela. »

Lundi, un tribunal de Londres a statué que le Royaume-Uni ne pouvait pas extrader Assange vers les États-Unis, craignant que ce ne soit «oppressif en raison de troubles mentaux»Et pourrait le pousser à tenter de se suicider. Le ministère américain de la Justice a 14 jours pour faire appel du jugement et a exprimé son intention de le faire.

Assange est recherché pour un acte d’accusation de 18 chefs d’accusation qui découle de la publication de milliers de documents classifiés sur WikiLeaks en 2010 et 2011. Si les États-Unis le déclarent coupable de toutes les charges, il risque jusqu’à 175 ans de prison, selon ses avocats, cependant, Washington a fait valoir que la peine serait plus susceptible d’être comprise entre quatre et six ans.

Le procès a attiré l’attention internationale, car les avocats d’Assange ont soutenu que l’affaire était une poursuite à motivation politique contre un journaliste pour avoir révélé des preuves de crimes de guerre et de violations des droits humains commis par le gouvernement américain à l’étranger. Les États-Unis n’ont pas cherché à minimiser cette accusation, affirmant à plusieurs reprises que les fuites étaient des vies criminelles et en danger. Pourtant, les partisans du lanceur d’alerte soutiennent que Washington cherche simplement à se venger de leur publication.

