Une décision de justice sur la question de savoir si Julian Assange doit être extradé de Londres vers les États-Unis pour faire face à des accusations d’espionnage est attendue plus tard ce matin.

La juge de district Vanessa Baraitser rendra sa décision du Old Bailey à 11 heures CET – bien que cela ne marquera pas la fin de la longue saga.

Si Baraitser approuve la demande d’extradition, il ira alors au ministre britannique de l’Intérieur Priti Patel pour donner l’ordonnance finale. Cependant, la partie qui perdra l’affaire lundi devrait également lancer un appel.

Les États-Unis ont longtemps voulu extrader le jeune homme de 49 ans pour qu’il fasse face à 17 chefs d’accusation d’espionnage et à un de détournement d’ordinateur en relation avec la publication de documents militaires secrets d’actes répréhensibles pendant les guerres en Afghanistan et en Irak. Ces accusations entraînent au total jusqu’à 175 ans de prison.

Son équipe de défense a soutenu que l’affaire était politiquement motivée et que leur client devrait être protégé en vertu du premier amendement de la Constitution américaine – des protections qui font référence à la liberté d’expression et de la presse.

L’équipe a également fait valoir qu’Assange souffrait de problèmes de santé mentale qui ont été exacerbés au cours de son séjour de sept ans à l’ambassade de l’Équateur à Londres et pourraient être encore aggravés par les conditions de détention aux États-Unis.

Assange s’est enfui à l’ambassade en 2012, sautant la caution sur une autre demande d’extradition concernant une accusation de viol en Suède. En avril 2019, il a été expulsé et conduit à la prison de Belmarsh – où il se trouve depuis lors. La Suède a abandonné l’affaire de viol en novembre 2019.

Selon les avocats australiens, leur client a été diagnostiqué avec un trouble du spectre autistique au cours de son mandat à l’ambassade et courrait un risque accru de suicide s’il était placé en isolement cellulaire aux États-Unis.

On pense qu’en cas d’extradition et de condamnation, Assange serait placé dans la prison ADX Supermax dans le Colorado, qui abrite également Unabomber Ted Kaczynski et le baron de la drogue mexicain Joaquin «El Chapo» Guzman.

Pendant ce temps, les procureurs américains soutiennent que la santé mentale d’Assange « n’est manifestement pas si grave qu’elle empêche l’extradition » et affirment que la défense n’a présenté aucun argument pertinent ou recevable.

<< En permanence, la défense demande à cette cour de conclure, ou d'agir sur la base de la soumission, selon laquelle les États-Unis d'Amérique sont coupables de torture, de crimes de guerre, de meurtre, de violations du droit diplomatique et international et que les États-Unis d'Amérique sont État anarchique », ont déclaré les procureurs dans leurs plaidoiries. "Ces arguments ne sont pas seulement non justiciables dans ces procédures, mais ils n'auraient jamais dû être présentés."

Des forces extérieures peuvent également avoir un enjeu à jouer dans l’affaire. Écrivant un appel sur Twitter, Stella Morris, la mère des deux fils d’Assange, a supplié le président américain Donald Trump de pardonner à son partenaire. C’est quelque chose que Trump aurait déjà envisagé.

Même s’il ne le fait pas, il y a également eu des spéculations selon lesquelles le président élu Joe Biden pourrait être plus indulgent envers le processus d’extradition lorsqu’il prendra ses fonctions le 20 janvier.

Tweeter en route vers le tribunal lundi matin, Morris a déclaré: «Je parlerai à l’extérieur du tribunal après la décision.

« Quoi qu’il arrive aujourd’hui, nous nous battrons pour la justice jusqu’à ce que Julian soit libre. »