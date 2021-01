Julian Assange: le fondateur de WikiLeaks s’est vu refuser la libération sous caution par un tribunal britannique en raison des craintes persistantes qu’il pourrait s’enfuir

Julian Assange ne devrait pas être libéré sous caution en attendant que les États-Unis lancent un appel pour l’extrader, a jugé un juge britannique.

Cette décision signifie que le fondateur de WikiLeaks continuera à être détenu à la prison de Belmarsh à Londres, où il est détenu depuis plus d’un an.

La juge de district Vanessa Baraitser, qui a également décidé cette semaine que l’homme de 49 ans ne devait pas être renvoyé aux États-Unis, a rejeté la demande de libération sous caution mercredi, affirmant qu’il y avait encore des motifs raisonnables de croire qu’il pouvait s’échapper.

Elle a cité les antécédents d’Assange comme l’une de ces raisons, y compris le moment où il a sauté la libération sous caution en 2012 en attendant une décision sur une autre demande d’extradition impliquant la Suède. Dans ce cas, Assange a demandé l’asile à l’Équateur et a finalement passé les sept années suivantes à vivre dans le bâtiment de l’ambassade à Londres.

Il a finalement été expulsé en avril 2019 après que les relations avec les responsables équatoriens se sont détériorées, ce qui a entraîné son arrestation et son transfert à Belmarsh – où il reste à ce jour.

Baraitser a également évoqué le rôle de WikiLeaks pour aider le lanceur d’alerte américain Edward Snowden à demander l’asile en Russie après avoir divulgué des documents secrets détaillant les opérations de surveillance de la National Security Agency (NSA) des États-Unis.

Elle a ajouté qu’Assange maintenait toujours « d’énormes réseaux de soutien » qui pourraient être utilisés s’il devait être libéré et choisir de « retourner au sol ».

Des avocats représentant les États-Unis espèrent extrader Assange, né en Australie, pour faire face à 17 accusations d’espionnage et une pour utilisation abusive de l’ordinateur en relation avec la publication de documents militaires secrets des guerres en Afghanistan et en Irak.

Lundi, le juge Baraitser a bloqué une demande initiale, invoquant des inquiétudes pour la santé mentale d’Assange et la probabilité qu’il se suicide dans une prison de haute sécurité. Les États-Unis forment maintenant un appel, avec 14 jours pour le faire.

L’avocat d’Assange, Edward Fitzgerald, avait misé sur la décision antérieure d’influencer l’audience de mise en liberté sous caution en leur faveur, soulignant à nouveau les problèmes de santé mentale de son client, tels que les idées suicidaires, et les diagnostics de trouble du spectre autistique et de dépression. Il existe également des preuves qu’Assange avait déjà fait des plans pour la fin de sa vie.

Les conditions à Belmarsh ont également été remises en question, telles que les niveaux de COVID-19 observés dans l’établissement et la manière dont les confinements avaient empêché les visites familiales. Assange est père de deux enfants avec sa partenaire, Stella Moris.

Les arguments dominants, cependant, sont venus de Clair Dobbin, l’avocat britannique agissant pour les États-Unis, qui a déclaré qu’Assange avait prouvé qu’il irait « à presque n’importe quel moment » pour échapper à la justice, soulignant que le Mexique lui avait offert l’asile.

La détention en cours d’Assange est « arbitraire »

Une grande partie de l’audience à Westminster Magistrates Court mercredi a été menée à distance, les journalistes se connectant via une liaison vidéo sécurisée en raison d’un récent verrouillage imposé en Angleterre.

Cela signifiait que les rassemblements de partisans d’Assange à l’extérieur du palais de justice, qui sont devenus monnaie courante au cours de sa procédure, ont été interdits – bien qu’il y ait encore eu beaucoup de réactions en ligne.

« La décision prise aujourd’hui de refuser la demande de libération sous caution de Julian Assange rend sa détention en cours » arbitraire « et aggrave le fait qu’il a enduré des conditions de détention de haute sécurité à la prison de Belmarsh pendant plus d’un an », a déclaré le directeur Europe d’Amnesty International, Nils Muižnieks.

« Plutôt que de finalement rentrer chez lui avec ses proches et de dormir dans son propre lit pour la première fois depuis près de dix ans, Julian Assange sera reconduit dans sa cellule d’isolement dans une prison de haute sécurité. »

Pendant ce temps, Rebecca Vincent, la directrice des campagnes internationales de Reports Without Borders, a déclaré qu’une telle décision était « extrêmement dure » pour Assange, notant la description explicite de sa santé mentale.

Elle a déclaré: «Si c’est un motif de refuser l’extradition, c’est aussi un motif de libération immédiate […]

« C’est aussi une question de principe. Assez, c’est assez. Après ses 10 ans de calvaire, Julian Assange ne devrait pas être privé de sa liberté un autre jour. Personne ne devrait avoir à vivre ce qu’il a pour publier des informations dans l’intérêt public. «