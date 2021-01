Un juge de Londres prévoit de statuer lundi sur l’opportunité d’extrader Julian Assange vers les États-Unis, où le fondateur de WikiLeaks fait face à des accusations de complot en vue de pirater des ordinateurs gouvernementaux et de violation de la loi sur l’espionnage en obtenant et en publiant des documents confidentiels en 2010 et 2011.

Une décision en faveur de la demande d’extradition américaine pourrait ouvrir la voie à un procès aux enjeux élevés que M. Assange cherche à éviter depuis des années et qui, selon ses partisans, constitue une menace dangereuse pour la liberté de la presse. M. Assange risque jusqu’à 175 ans de prison s’il est reconnu coupable de toutes les accusations.

Si la juge, Vanessa Baraitser, rejette la demande d’extradition, cela donnerait à M. Assange une victoire majeure à un moment où les récentes administrations américaines ont de plus en plus utilisé la loi sur l’espionnage contre les sources des journalistes.

Voici ce que vous devez savoir sur la décision.

Quels sont les résultats possibles?

La juge Baraitser ne se prononcera pas sur la question de savoir si M. Assange est coupable d’actes répréhensibles, mais elle décidera si la demande d’extradition américaine satisfait aux exigences énoncées dans un traité d’extradition de 2003 avec la Grande-Bretagne – à savoir, que le crime présumé pour lequel M. Assange est recherché pourrait conduit également à un procès en Grande-Bretagne, s’il l’avait fait là-bas.