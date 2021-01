Les procureurs veulent qu’Assange soit transporté par avion vers le nord de la Virginie par des maréchaux américains pour faire face à des accusations, ce qui l’expose à une possible peine de 175 ans dans une prison à sécurité maximale.

Lors d’une série d’audiences au cours de l’année écoulée, les avocats d’Assange devant la magistrate britannique Vanessa Baraitser ont fait valoir que l’administration Trump visait l’Australien de 49 ans pour des raisons «purement politiques».

L’équipe juridique d’Assange et ses témoins allèguent que ses poursuites l’emportent sur les protections des journalistes et des éditeurs et qu’il se voit refuser un procès équitable devant un tribunal américain, en partie parce qu’il est un étranger et une figure anti-autorité déclarée.

Pour réfuter la demande d’extradition, les avocats britanniques d’Assange ont également présenté des témoins pour témoigner que leur client souffre du syndrome d’Asperger, que sa santé mentale est « fragile » et qu’il est « à haut risque de suicide ».

Michael Kopelman, professeur de neuropsychiatrie au King’s College de Londres, a déclaré au tribunal en septembre qu’Assange souffrait d’anxiété, de dépression et d’hallucinations auditives, qu’il avait planifié et imaginé de se suicider et qu’il faisait face à un extradition imminente », il découvrirait en effet un moyen de se suicider. «

Depuis qu’un Assange à la barbe grise a été expulsé de l’ambassade équatorienne à Londres en avril 2019 et traîné par la police britannique, le croisé languit contre le secret derrière les murs gris de la prison de Belmarsh à l’extérieur de la capitale. En attendant le règlement de la demande d’extradition, il s’est vu refuser la mise en liberté sous caution.

Les experts juridiques britanniques affirment, par exemple, que le juge britannique pourrait accepter la prémisse selon laquelle l’accusation est de nature politique, tout en concluant qu’Assange pourrait obtenir un procès équitable devant le tribunal de district américain d’Alexandria, en Virginie.

« Il n’y a vraiment aucun précédent pour qu’un tribunal britannique déclare que le système de justice pénale américain ne peut pas lui offrir un procès équitable », a déclaré Nick Vamos, ancien chef de l’unité d’extradition au Crown Prosecution Service et maintenant associé du cabinet d’avocats Peters & Peters à Londres.

Vamos a déclaré que les tribunaux britanniques avaient bloqué l’extradition vers des pays dotés de mauvais tribunaux, comme la Russie, et d’autres dotés de prisons inhumaines et dégradantes. « Mais il y a beaucoup de respect pour le système américain », a-t-il déclaré.

Si l’extradition d’Assange est bloquée, ce serait probablement parce que le juge convient que la santé mentale d’Assange est trop risquée. Même ici, la barre est très élevée, car les prisons américaines sont remplies de détenus souffrant de troubles mentaux et James Lewis, l’avocat représentant le gouvernement américain, a fait valoir devant le tribunal qu’ils recevaient des soins adéquats.

Pourtant, il existe un précédent récent pour le rejet d’une demande américaine sous Assange.

En appel, la Haute Cour du Royaume-Uni a bloqué l’extradition du activiste Lauri Love, qui a été accusé en 2013 d’avoir piraté des ordinateurs du gouvernement américain pour voler des données confidentielles. Les avocats de Love ont présenté la preuve qu’il souffrait de dépression et qu’il essaierait de tuer sa vie s’il était extradé. Les procureurs américains ont par la suite abandonné les charges.

La partie perdante fera presque certainement appel à la Haute Cour pour annuler la décision de la Cour inférieure. Ce processus – et un éventuel recours devant la Cour suprême du Royaume-Uni – pourrait prendre encore six mois.

Ces dernières semaines, les partisans d’Assange ont exhorté le président Trump à pardonner à l’activiste de WikiLeaks.

dans le Courrier quotidien Le tabloïd Stella Morris, partenaire d’Assange et mère de leurs deux enfants, a publié dimanche un appel ouvert à Trump.

Elle a écrit qu’elle avait des cauchemars à propos d’Assange « enterrés dans le coin le plus profond et le plus sombre de la [U.S.] système carcéral pour le reste de sa vie « parce qu’il » a embarrassé Washington et c’est leur revanche. «

Mais, a-t-elle ajouté, «les cauchemars ont soudainement pris fin la semaine avant Noël, lorsqu’une vague de soutien de tous les côtés de l’échiquier politique a appelé le président Trump à lui pardonner».

Morris, l’ancien avocat d’Assange, a écrit que « des personnalités de premier plan, de l’ancienne candidate à la vice-présidence Sarah Palin aux lauréats du prix Nobel comme le militant des droits humains Adolfo Perez Esquivel, plaident pour la liberté de Julian ».

Pour prouver que le dossier de l’accusation est entaché de politique, l’un des avocats d’Assange, Jennifer Robinson, a déclaré qu’elle était présente à une réunion du 16 août 2017 à l’ambassade de l’Équateur à Londres où l’ancienne membre du Congrès Dana Rohrabacher (R-Calif .), un allié de Trump, a offert à Assange une grâce du président en échange du fait que la Russie n’avait rien à voir avec le piratage de 2016 et la fuite de courriels du Comité national démocrate.

L’ancien membre du Congrès a déclaré qu’il était sur sa « propre mission d’enquête à ses frais personnels » et que « je n’ai jamais rien offert du président à Julian Assange parce que je n’avais pas parlé du tout au président à ce sujet ».

Lors des audiences de restitution de l’année dernière, Daniel Ellsberg, l’ancien analyste de RAND Corporation qui a divulgué les Pentagon Papers en 1971, a déclaré que la poursuite d’Assange porterait atteinte aux protections traditionnelles des journalistes d’investigation et des lanceurs d’alerte sur lesquels ils s’appuient.

Ellsberg a déclaré dimanche au Washington Post qu’il pense qu’il y a « une petite chance, mais pas zéro » que Trump pardonne à Assange ou abandonne l’affaire.

« Pourquoi? Pour s’en tenir à la communauté du renseignement, l ‘ » état profond « de Trump », a déclaré Ellsberg.

L’affaire Assange est très différente des précédentes affaires d’espionnage. Aucun cas précédent n’a testé les limites du premier amendement de manière aussi approfondie.

Lors de poursuites judiciaires et de conférences de presse, les procureurs américains ont tenté de distinguer Assange et WikiLeaks de la presse grand public, affirmant qu’aucun journaliste n’aiderait une source à pénétrer dans des fichiers cryptés ou ne s’attendrait à une protection juridique s’ils le faisaient.

« Julian Assange n’est pas journaliste », a déclaré le procureur général adjoint à la sécurité nationale John Demers lorsque les allégations ont été annoncées. « Cela ressort clairement de l’ensemble de son comportement tel qu’allégué dans l’acte d’accusation. »

En plus de ses prétendues violations de la loi sur l’espionnage et de la publication de documents classifiés, les procureurs américains ont accusé Assange de complot en vue de commettre des « cambriolages informatiques » en aidant l’analyste du renseignement militaire Chelsea Manning à pirater un mot de passe.

La Cour d’appel des États-Unis pour le 4e circuit, qui évalue les affaires judiciaires fédérales à Alexandrie, a statué dans une affaire de fuite en 2013 qu’un journaliste n’avait pas la protection du premier amendement pour témoigner devant un grand jury.

Mais aucune jurisprudence n’explique la différence entre un éditeur responsable ou irresponsable d’informations classifiées, et les organisations de presse ont averti que la poursuite d’Assange créait un dangereux précédent en laissant le ministère de la Justice comme arbitre de cette ligne.

Barry Pollack, l’un des avocats américains d’Assange, a déclaré que les preuves utilisées pour donner à Assange un aspect imprudent sont plus faibles qu’il n’y paraît. « Les faits factuels qui ont émergé lors de l’audience d’extradition sont très différents de ce qui était décrit dans les accusations », a-t-il déclaré.

Dans le cadre de l’affaire d’extradition, les procureurs ont indiqué qu’ils avaient examiné les implications du premier amendement de l’affaire et les réponses potentielles, y compris qu’Assange, en tant que citoyen australien, n’était pas protégé par la liberté d’expression américaine.

Mark Zaid, un avocat de la sécurité nationale qui représente régulièrement des dénonciateurs, a fait valoir qu’Assange est tellement au-delà du monde journalistique dans ses motivations et son comportement que son cas n’a aucune répercussion pour la presse grand public.

« Ce sont des anarchistes qui veulent saper les États-Unis et d’autres démocraties », a-t-il déclaré à propos d’Assange et de ses partisans.

Il a noté que la décision des Pentagon Papers laissait la porte ouverte à la poursuite des journalistes. Les partisans d’Assange affirment que les accusations portées contre le fondateur de WikiLeaks créent une « pente glissante » qui pourrait conduire à davantage de poursuites contre les journalistes. Zaid a dit que cette possibilité existe déjà.

« On sait depuis des décennies que le gouvernement américain pourrait poursuivre des journalistes et des éditeurs pour possession et publication d’informations classifiées, et il a toujours choisi de ne pas le faire », a-t-il déclaré.