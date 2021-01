Julian Assange a refusé sa mise en liberté sous caution alors que le juge britannique évoque le risque de fuite

Assange est accusé de 18 crimes fédéraux, y compris de complot en vue d’obtenir et de divulguer des câbles diplomatiques secrets et des rapports militaires sensibles sur les guerres en Irak et en Afghanistan.

Au cours de l’audience de mise en liberté sous caution, l’avocat d’Assange, Edward Fitzgerald, a fait valoir que son client n’était plus un risque de fuite et qu’il resterait à Londres, étroitement surveillé et assigné à résidence, pour continuer sa défense juridique contre les accusations américaines et demander sa libération. livrer.