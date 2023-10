Julian Arreguin marque deux fois alors que Romeoville domine Joliet West lors de la finale de la saison régulière – Shaw Local

ROMEOVILLE – Julian Arreguin a débuté le match de mercredi en jouant le défenseur droit de Romeoville. Ensuite, le senior s’est avancé et a marqué deux buts.

Ce genre de polyvalence est une chose dont Arreguin et le reste des Spartans sont fiers.

« Nos entraîneurs nous disent toujours que si vous êtes un joueur de football, vous devriez pouvoir jouer à tous les postes et j’ai l’impression que c’est vrai », a déclaré Arreguin. « Je connais bien mes coéquipiers et j’essaie de bien lire le jeu, donc j’ai l’impression de pouvoir jouer n’importe où : en haut, au milieu, en défense. »

Arreguin et un autre joueur doté d’une tonne de flexibilité de position – Isaiah Pina – ont marqué et ont marqué une grande partie de la défense alors que les Spartans hôtes ont terminé la saison régulière avec une victoire de 3-1 contre Joliet West lors d’un match de la Southwest Prairie Conference.

Pina a marqué son 19e but de la saison tout en passant la majeure partie de la nuit à jouer en défense pour Romeoville (15-5-3, 7-2-2), qui cherche à se préparer pour une autre grande série d’après-saison après avoir terminé en classe 3A. finaliste l’année dernière.

Jason Duong a marqué pour Joliet West (6-12-3, 2-6-3).

« L’entraîneur (Nick Cirrincione) aime sécuriser l’arrière et j’aime contrôler l’arrière », a déclaré Pina. «Je gagne beaucoup de ballons en l’air et je suis capable de sortir le ballon, de le déplacer.

« Tant que je suis dans le jeu et que j’ai la chance de jouer, peu importe où je joue. »

Cirrincione apprécie la volonté de ses joueurs de se déplacer.

« Isaiah est dur », a déclaré Cirrincione. « Il est probablement notre meilleur défenseur et il est aussi notre meilleur attaquant. C’est comme : « Où le mettez-vous ? Il compte 19 buts sans même jouer à plein temps en tête.

«Julian a commencé tout de suite aujourd’hui. Ensuite, nous le mettons en tête et il marque. C’est exitant. C’est bien d’avoir cette polyvalence. Si quelqu’un est fatigué, allez jouer en défense. Si vous n’êtes pas fatigué, allez courir devant et dépensez de l’énergie.

Arreguin a ouvert le score un peu plus de trois minutes après le début du match. Manny Casillas a décoché un corner qui a été renversé et s’est retrouvé sur les pieds de Casillas le long de l’aile gauche. Il a joué une passe rapide à travers la surface à un Arreguin qui s’est écrasé, qui était ouvert et capable de glisser son tir dans le filet.

« J’avais l’impression que Manny et moi nous entendions bien », a déclaré Arreguin. «Nous avons eu quelques occasions plus tôt, puis je l’ai vu sortir sur l’aile et ce n’était qu’un simple jeu, un petit but. Je ne peux rien demander de mieux que ça.

Après que Pina ait porté le score à 2-0, marquant de la tête sur une remise en jeu, Arreguin a marqué son deuxième but de la soirée à quatre minutes de la fin de la première mi-temps, décochant un tir à l’intérieur du poteau gauche sur une passe décisive de Josh Silvar.

Arreguin, qui a déclaré avoir marqué « 10 ou 11 » buts cette saison, profite de l’opportunité de jouer un rôle important après avoir quitté le banc l’année dernière et terminé avec un but.

« Je savais que ma chance se présenterait, donc c’est génial de profiter de ma dernière année, d’avoir toutes ces minutes et de m’amuser avec tous mes coéquipiers », a déclaré Arreguin. « À l’approche des séries éliminatoires, je pense que la clé sera de jouer notre jeu de la manière dont nous savons jouer. »

Menée 3-0 à la mi-temps, Joliet West s’est battue dur en seconde période et a inscrit un but tardif de Duong.

« C’est définitivement mieux que les deux derniers matchs », a déclaré l’entraîneur de Joliet West, Neil Lucchetti. « Nous avons parfois manqué un peu d’effort et nous en avons beaucoup parlé aux garçons. Roméoville est une très bonne équipe. Ils ont ramené beaucoup de gars après une saison très réussie l’année dernière. Ils sont très organisés et disciplinés et à trois reprises ce soir, nous avons manqué de cette même discipline, en ne dégageant pas les ballons que nous aurions dû dégager.