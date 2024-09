Julián Álvarez est le triple entraîneur de l’Atlético Madrid avant le Celta pour la Liga

Atletico Madrid se quedó avec un trio impensado et absorbant ante Celta pour 1-0merci à un gol de Julian Álvarez à los 90′ que le a vida en LaLiga 2024/25.

Julián Álvarez s’est présenté devant le Celta de Vigo. Getty

Le Colchonero, avec de nombreuses personnes nouvelles et beaucoup d’aspirations, a continué sans pouvoir rencontrer un bon état de forme, même s’il est tombé sur le 1-1 comme devant le Rayo Vallecano la dernière fois qu’il avait joué le Barcelone parfait, alors que le fantasme du deuxième moment s’étendait consécutivement à Balaídos par le niveau affiché par les de Simeone.

Il est certain que, lors de la veille du classique face au Real Madrid, l’initiative du Celta a donné lieu à de grandes chances, mais à Jan Oblak a eu une occasion plus grande. Même l’amoureux a répondu à l’appel et a soutenu un équipement qui était toujours en partido.

Dans le complément, et avec les changements comme l’apport de Julián Álvarez pour accompagner Alexander Sørloth en offensive, le Colchonero l’a voulu. Avec peu d’expérience, c’est clair, parce que en offensif le viene costando rencontre. Mais pour les moins, ils s’attaquent à l’arc rival.

Et à la 88′, le Celta a perdu un coup incroyable dans la zone chic. Mais une minute après, Griezmann, par droit, a tiré un centre vénéneux dans la zone des locaux que Julián a connecté casi avec la pelote s’échappant lors de la finale, pour faire une victoria vraiment valeureuse à l’Aleti.

Simeone a des motivations pour sonreír: rester au niveau et être irrégulier de l’équipe dans cette nouvelle saison du football espagnol, a fini par gagner. Et dans un classique, ce n’est pas un peu.