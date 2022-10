Julia tue 14 personnes en Amérique centrale alors qu’elle se dirige vers le Mexique

Lundi, neuf personnes ont été signalées mortes au Salvador, dont cinq soldats.

Les autorités disent qu’au moins 830 personnes ont été évacuées.

La tempête se déplaçait vers le nord-ouest à 15 milles à l’heure (24 km/h) le long de la côte d’El Salvador vers le Guatemala.

Le nombre de morts de la tempête tropicale Julia est passé à au moins 14 lundi, ont annoncé des responsables, avec des victimes confirmées au Salvador et au Honduras, alors que la tempête qui s’affaiblissait déversait de fortes pluies sur une partie de l’Amérique centrale et du sud du Mexique.

Les autorités salvadoriennes ont fait état lundi matin de la mort de neuf personnes due à Julia, dont cinq militaires, tandis qu’au moins 830 personnes avaient été évacuées.

Les autorités du Salvador et du Guatemala ont également annulé les cours lundi.

Au Honduras, cinq victimes ont été confirmées dont une femme de 22 ans décédée dimanche après avoir été emportée par les eaux de crue, et une jeune femme et un garçon de quatre ans dans un bateau qui a chaviré près de la frontière nicaraguayenne le Samedi soir, ont indiqué des responsables.

Julia a touché terre dimanche sur la côte caraïbe du Nicaragua avant de traverser l’océan Pacifique.

Lundi, la tempête se déplaçait vers le nord-ouest à 15 miles par heure (24 km/h) le long de la côte du Salvador vers le Guatemala, selon le National Hurricane Center (NHC) des États-Unis.

Le NHC basé à Miami a estimé que les vents maximums soutenus de Julia se situent actuellement à environ 35 mph (56 km / h), son centre étant situé à environ 35 miles au nord-est de Puerto San Jose Guatemala sur la côte Pacifique.

On le voit s’affaiblir lundi soir.

Mais de fortes pluies pourraient néanmoins provoquer des crues soudaines et des coulées de boue potentiellement mortelles à mesure qu’elles se dissipent, a déclaré le NHC, avec 5 à 10 pouces de précipitations attendues au Salvador et dans le sud du Guatemala.

L’isthme mexicain de Tehuantepec et l’ouest du Honduras devraient recevoir 3 à 6 pouces de pluie, avec moins de précipitations au Nicaragua, au Honduras et dans le nord du Guatemala, selon les estimations du NHC.

Les autorités honduriennes ont ajouté que 9 200 personnes avaient cherché refuge dans des abris.

Au Nicaragua, Julia a laissé un million de personnes sans électricité et de fortes pluies et inondations ont forcé l’évacuation de plus de 13 000 familles.