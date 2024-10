Julia Stiles incarne Clio, la sœur cadette et toxicomane du personnage de Heather Graham dans Famille choisieégalement écrit et réalisé par Graham. L’acteur emblématique qui joue dans des films comme 10 choses que je déteste chez toi et le Bourne la franchise l’a félicitée Famille choisie réalisateur et co-vedette pour avoir été un leader « gentil et respectueux » sur le plateau.

« Heather était tellement douée pour mettre les gens à l’aise sur son plateau et je pense que les acteurs apportent beaucoup au fauteuil du réalisateur. Elle était collaborative, mais elle avait aussi une idée très claire de ce qu’elle voulait », a déclaré Stiles. Yahoo Canada. « Parce que je sais que nous partageons probablement des expériences similaires, j’étais à l’aise sur le plateau et elle est juste très gentille et respectueuse, ce qui semble idiot, mais ce n’est pas toujours la façon dont les gens se comportent. »

Dans Famille choisie Ann (Graham) est une professeure de yoga qui essaie d’augmenter la popularité de ses cours. Dans sa vie personnelle, Ann n’a pas été particulièrement chanceuse en matière de rencontres, passant d’un mec horrible à l’autre. Elle plaît également aux gens, en particulier avec son père religieux Alfred (Michael Gross), sa mère Dorothy (Julie Halston), qui souhaite devenir une artiste du spectacle, et leur attente qu’Ann gère Clio après sa récente sortie de cure de désintoxication.

Ann commence à sortir avec Steve (John Brotherton), un entrepreneur dont l’ex-épouse semble faire traîner leur divorce. Mais la relation de Steve avec sa fille, Lilly (Ella Grace Helton), provoque des tensions importantes dans la relation, Ann comptant sur ses amis Max (Thomas Lennon), Frances (Odessa Rae) et Roz (Andrea Savage) pour le soutenir.

Médias Vortex Achetez Chosen Family sur Apple TV pour 9,99 $ ou louez le film pour 5,99 $ 10 $ sur Apple TV

« Heureusement, ils ne m’ont pas viré et tout s’est bien passé »

Dans Famille choisie Stiles peut vraiment s’appuyer sur ses talents de comédien et, de la même manière, sur son personnage Maisy-May dans l’émission canadienne Prime Video. Le lac, les deux personnages sont assez terribles envers leurs frères et sœurs.

« J’adore les comédies et les gens ne pensent pas vraiment à moi dans les comédies », a déclaré Stiles. « Il y a un fil conducteur ici que je viens juste de reprendre, à savoir que ces dernières années, j’ai continué à graviter autour de ces personnages qui sont en quelque sorte irrémédiables. »

« Mais je pense que ce que c’est, surtout dans un cadre comique, c’est qu’ils disent et font toutes les choses à l’écran que vous n’êtes pas autorisé à faire dans la vraie vie. … Au moins, ils ne font pas semblant. C’est, je pensez à ce vers quoi je gravite. [Clio] C’est une sorte de désastre, mais elle est aussi totalement en colère contre le monde, sans aucune excuse. »

Heather Graham et Julia Stiles dans Famille choisie (Vortex Media)

Stiles peut également exercer ses muscles physiques de comédien Famille choisie, avec le film présentant une drôle de scène de combat entre Ann et Clio. Les sœurs commencent à se battre physiquement sur une scène publique, où Ann est censée donner un cours de yoga.

Dans un petit secret de cinéma, Stiles était en fait enceinte en train de filmer ce moment.

« C’était fou, » dit Stiles. « J’étais enceinte depuis peu, et tu n’es pas censé le dire à tout le monde, alors je me suis dit : OK, je vais juste garder ça pour moi et ne pas stresser. [Graham] ne pas mettre le film en péril. »

« Alors nous arrivons à cette répétition de cascades et je me dis, oh, je suppose que je ferais mieux de dire quelque chose. Alors je lui ai en quelque sorte laissé échapper, ainsi qu’aux producteurs, que j’étais enceinte, et heureusement, ils ne m’ont pas viré et ça C’était bien. Ils ont proposé d’obtenir une doublure, nous n’avons pas fini par utiliser une doublure, mais nous avons pu chorégraphier le combat de manière à ce que je contrôle toujours ma protection. c’était un petit secret. »

NEW YORK, NEW YORK – 10 SEPTEMBRE : Julia Stiles et Heather Graham assistent aux conversations de la Fondation SAG-AFTRA – « Famille choisie » au Robin Williams Center de la Fondation SAG-AFTRA le 10 septembre 2024 à New York. (Photo de John Lamparski/Getty Images)

« C’est tellement plus beau et cool que si ça avait été quelqu’un d’autre »

En parlant de Choisi Famille Avant la sortie du film, Graham a continué à plaider en faveur du soutien aux réalisatrices et scénaristes et à ce que les femmes prennent des décisions derrière la caméra, en plus de jouer des rôles principaux dans les films.

Un parfait exemple de l’impact du soutien aux femmes cinéastes de Famille choisie C’est quand nous voyons Ann en bikini, essayant de promouvoir son entreprise de yoga sur les réseaux sociaux. Alors que Graham était également célèbre en maillot de bain dans Austin Powers : l’espion qui m’a baisépar exemple, Stiles a souligné que c’est différent de regarder quand c’est une circonstance où c’est Graham qui prend les décisions.

« J’ai remarqué quand j’ai regardé le film, je me disais, vous savez, toutes les scènes où elle enregistre des vidéos pour les réseaux sociaux et elle est en bikini, son corps incroyable, son corps emblématique, mais c’est tellement différent qu’elle s’est écrite dans cette position. et s’est dirigée dans cette position », a déclaré Stiles. « C’est tellement plus beau et cool que si c’était quelqu’un d’autre qui la convainquait d’être en bikini. »

Comme l’a dit Graham sur le Podcast « In Her Words » de Women in Entertainmentbénéficiant d’un budget particulier pour Famille choisie dépendait de la présence d’un « homme célèbre » dans le rôle principal. Mais c’est en fait le fait que Stiles soit attaché au projet qui a donné le feu vert au film.

« Entendre ça est vraiment, vraiment agréable, » dit Stiles. « Je le savais quand elle m’a envoyé le scénario il y a des années, et j’essayais aussi de monter mon propre film, et dans le temps qu’il faut pour financer un film, je voulais rester engagé dans ce film. Famille choisieparce que je voulais l’aider à voir son film se faire. »

« C’est génial que le film ait pu être financé sur la base de nous deux. … C’est aussi drôle de parler de financement de films, car c’est très subjectif. La manière dont les films sont financés est omniprésente, mais c’est sympa. savoir que je pourrais aider.