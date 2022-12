Julia Roberts, son mari Daniel Moder vu ensemble profiter des Kennedy Center Honors

L’actrice Julia Roberts et son mari, le directeur de la photographie Daniel Moder, ont été vus souriants et profitant d’une réception pour un événement à Washington, DC dimanche.

Le couple était présent pour les Kennedy Center Honors 2022, organisés à la Maison Blanche par le président Biden.

Les lauréats du 45e événement annuel incluent l’acteur et cinéaste George Clooney, l’auteur-compositeur-interprète Amy Grant, la chanteuse Gladys Knight, la compositrice Tania León et le groupe de rock irlandais U2.

Ces lauréats ont reçu des prix pour l’ensemble de leurs réalisations.

D’autres stars comme l’acteur Matt Damon et la journaliste Katie Couric étaient également présentes.

Roberts portait une veste noire sur une robe couverte de photographies encadrées de Clooney, une de ses amies proches.

Roberts et Clooney ont travaillé ensemble à plusieurs reprises dans le passé, notamment dans la trilogie “Ocean’s Eleven” et le film “Confessions of a Dangerous Mind”. Leur nouveau film, “Ticket to Paradise”, a été créé en octobre.

Moder a été vu vêtu d’un simple costume noir, alors que lui et Roberts ont été aperçus en train de sourire et d’applaudir lors de l’événement.

Roberts et Moder se sont rencontrés pour la première fois en 2000 sur le tournage de son film “The Mexican”, période pendant laquelle Roberts sortait avec l’acteur Benjamin Bratt et Moder était marié à la maquilleuse Vera Steimberg.

Moder a demandé le divorce de Steimberg environ un an plus tard. Il a ensuite commencé à sortir avec Roberts après la finalisation du divorce.

Roberts et Moder se sont mariés en juillet 2002 dans son ranch au Nouveau-Mexique. Le couple partage trois enfants : deux garçons et une fille.