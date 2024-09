Julia Roberts sera célébrée par le César honoraire de la France

Julia Roberts recevra le César d’honneur lors de la 50e cérémonie des César qui aura lieu à l’Olympia de Paris le 28 février 2025.

En annonçant cet honneur, l’Académie française des César a rappelé les performances de l’actrice dans le rôle de Vivian Ward dans Garry Marshall.‘s Jolie femme face à Richard Gere, ce qui lui a valu un Golden Globe de la meilleure actrice et une nomination aux Oscars.

Il a également souligné la variété de ses crédits couvrant des comédies romantiques telles que Le mariage de mon meilleur ami et Notting Hill à des drames comme Le dossier Pélican et Erin Brockovitchpour laquelle elle a remporté l’Oscar de la meilleure actrice en 2001.

L’académie a également souligné son travail avec des réalisateurs de renom, comme Steven Soderbergh sur Onze d’Océan et Mike Nichols sur Plus près, et Luca Guadagnino sur le prochain long métrage Après la chasse.

« Julia Roberts n’est pas seulement une star de cinéma mais aussi une icône culturelle dont l’influence s’étend bien au-delà de ses performances », a déclaré l’Académie des César.

« Hors écran, elle se consacre à des causes philanthropiques, en tant qu’ambassadrice de l’UNICEF et en soutenant de nombreux efforts humanitaires dans le monde entier. Défenseure de l’environnement, elle a prêté sa voix à des documentaires sur la protection de la planète et milite activement pour les droits des femmes.

Parmi les anciens récipiendaires des César honoraires figurent Christopher Nolan (2024), David Fincher (2023), Cate Blanchett (2022), Robert Redford (2019) et George Clooney (2017).