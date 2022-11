Julia Roberts révèle que MLK Jr et Coretta Scott King ont payé pour la naissance

Il y a eu 46 mois de l’histoire des Noirs aux États-Unis et aucun d’entre vous n’a eu ce doozy sur sa carte BHM BINGO !

Tout au long de cette période, nous avons appris beaucoup de bribes d’informations sur les choses que les Noirs ont faites, mais c’est facilement l’une des plus surprenantes. Vendredi dernier, le 28 octobre 2022, c’était le 55e anniversaire de Julia Roberts et selon CNNun utilisateur de Twitter a laissé tomber le fait jusque-là inconnu…

Maintenant, c’est l’une de ces choses qui pourraient facilement être une légende urbaine dont l’exactitude n’est jamais vraiment vérifiée, cependant, c’est l’un des très rares cas où quelque chose discriminé sur les réseaux sociaux a réellement une légitimité.

Bernice King, la plus jeune fille du révérend Martin Luther King Jr. et de Coretta Scott King, a tamponné la demande et a tweeté les reçus sous la forme d’une interview de Gayle King où elle interroge Julia Roberts sur ce fait peu connu et l’actrice choquée. a expliqué son histoire d’origine historique.

D’après la réaction de Julia et les réactions des tweets, il semble que très peu de gens le sachent. As tu? Où le saurez-vous ? Frappez les commentaires avec votre choc, votre admiration et votre incrédulité mélangée lol.