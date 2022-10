Julia Roberts honorée, sans soutien-gorge, Olivia Wilde et George et Amal Clooney’s date night: Academy Museum Gala

Le deuxième gala annuel de l’Academy Museum of Motion Pictures était plein de déclarations de mode audacieuses et a servi de soirée ultime pour les couples les plus influents d’Hollywood.

L’événement présenté par Rolex a permis de récolter 10 millions de dollars pour les arts, les sciences et les artistes du cinéma.

Les quatre personnes honorées étaient Miky Lee, Sir Steve McQueen, Julia Roberts et Tilda Swinton, l’événement étant coprésidé par Halle Berry, Lupita Nyong’o, Ryan Murphy et Jason Blum.

Les étoiles se sont vraiment alignées samedi, offrant des opportunités de photos incroyables.

Un rendez-vous romantique

Après avoir célébré leur huitième anniversaire de mariage le mois dernier, Amal et George Clooney se sont présentés au gala pour soutenir leur cher ami Roberts. George a remis le tout premier Academy Museum Gala Icon Award à sa co-vedette de “Ticket to Paradise”. Amal portait une superbe robe verte multicolore de Del Core.

Les nouveaux mariés Brooklyn et Nicola Peltz Beckham étaient assortis en noir, un thème récurrent pour les couples lors de l’événement.

Leslie Mann et Judd Apatow étaient également en noir. Le smoking classique d’Apatow se marie bien avec le numéro découpé de sa femme.

Spike et Tonya Lewis Lee ont ajouté un peu de couleur à leur look à prédominance noire – la tenue du réalisateur étant accentuée par des garnitures et des boutons rouges, surmontée de son look avec des cadres blancs assortis au blanc de la robe de sa femme.

Nouvelle maman et papa de deux jeunes filles, Joe Jonas des Jonas Brothers et Sophie Turner de “Game of Thrones” ont porté des ensembles très audacieux mais chics.

Avant-gardiste

L’actrice Olivia Wilde a décidé de mettre en valeur son corps dans un numéro scintillant d’Alexandre Vauthier qui comportait des plumes roses en bas.

Le mannequin Hailey Bieber portait une robe bustier marron découpée Yves Saint Laurent qui dévoilait son ventre.

Également à l’événement était l’ex-petite amie du mari de Bieber, Selena Gomez, qui est allé simple avec un costume noir et des bijoux minimaux.

L’une des lauréates de la soirée, Julia Roberts, portait ses cheveux lissés sur le côté dans un corset noir contrastant habillé en couches sur un haut blanc.

Frappé par les étoiles

Inévitablement, lorsque vous rassemblez tous les plus grands noms d’Hollywood, vous êtes obligé d’avoir des moments dans les coulisses où ils se rassemblent tous. Même les stars peuvent être frappées par d’autres visages célèbres.

Selma Blair, Allison Janney et Regina Hall ont toutes souri pour une caméra ensemble à l’intérieur du Gala.

L’actrice de “Girls” Lena Dunham a semblé éblouie par la lauréate Tilda Swinton, alors qu’elles partageaient un moment chaleureux.

Les co-stars et amis Jessica Chastain et Eddie Redmayne ont été photographiés ensemble lors de l’événement étoilé.

