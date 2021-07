Julia Roberts fête son anniversaire de mariage avec son mari Daniel Moder

Julia Roberts est une heureux femme.

L’actrice de « Pretty Woman » célèbre non seulement le week-end férié du 4 juillet, mais aussi une étape matrimoniale énorme. Roberts, 53 ans, s’est rendue sur Instagram pour partager une photo rare avec son mari et directeur de la photographie Daniel Moder, 52 ans, en l’honneur de leur mariage de près de deux décennies.

« 19 ans », le lauréat des Oscars a légendé un selfie des deux au bord de la plage, ajoutant des emojis coeurs rouges, blancs et bleus. « Juste de commencer! »

Roberts et Moder se sont rencontrés sur le tournage de son film « The Mexican » en 2000. Les deux se sont mariés le 4 juillet 2002 à Taos, au Nouveau-Mexique.

La star de « Eat Pray Love », qui est notoirement privée de sa vie de famille, a fait l’éloge de People à propos de son mariage avec Moder en 2017.

« Je veux dire que chaque jour, mon mari passe la porte, c’est comme un rêve récurrent », avait-elle déclaré au point de vente à l’époque. « Je me dis : ‘Ah, il est de retour !' »

En mai 2019, Moder a partagé une jolie photo de famille avec Roberts et leurs enfants. Il a écrit : « Cette jolie maman au milieu. Nous t’aimons tellement. »

Roberts et Moder partagent des jumeaux de 16 ans, leur fille Hazel Patricia Moder et leur fils Phinnaeus Walter Moder, et leur fils Henry Daniel Moder, 14 ans.

Julia Roberts ne pense pas que ‘Pretty Woman’ serait fait aujourd’hui : « Beaucoup de choses ont changé »

En mars 2019, l’actrice a déclaré lors d’une interview avec The Guardian que « Pretty Woman », le film emblématique qui l’a catapultée au rang de célébrité, ne se porterait pas aussi bien de nos jours.

Elle a expliqué que la comédie romantique de 1990 ne se traduirait pas à l’ère #MeToo près de 30 ans plus tard.

« Beaucoup de choses ont changé dans l’industrie », a-t-elle déclaré. « Je ne pense pas vraiment que vous puissiez faire ce film maintenant, n’est-ce pas? … Tant de choses dans lesquelles vous pourriez percer. »

Elle a poursuivi: « Mais je ne pense pas que cela empêche les gens d’en profiter. »

Contribution : Cydney Henderson