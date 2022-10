Julia Roberts explique ce que c’est que d’embrasser George Clooney

George Clooney et Julia Roberts ont une chimie sur et en dehors du grand écran.

Clooney, 61 ans, et Roberts, 54 ans, ont parlé du tournage de “Ticket to Paradise” dans une récente interview. “Ticket to Paradise” présente Roberts et Clooney, qui sont amis depuis plus de deux décennies, en tant que deux parents divorcés depuis longtemps qui se réunissent pour empêcher leur fille d’épouser impulsivement un homme qu’elle vient de rencontrer.

Au cours de l’interview, l’animateur de “TODAY” Hoda Kotb a demandé à Clooney et Roberts s’il était gênant de filmer certaines scènes, dont une où les deux partagent un baiser.

“C’est quand ma femme et mes enfants viennent me rendre visite”, a plaisanté Clooney.

“Je veux dire que c’était le premier jour où ils sont venus nous rendre visite”, a ajouté Roberts. “C’est comme, ‘Papa, oh, Auntie Juju.’ C’est comme – ‘Sortez-les, sortez-les!’ “

“C’est vraiment mauvais”, a poursuivi Clooney. “‘Qu’est-ce que tu fais, papa? Qu’est-ce que c’est?'”

Clooney a précisé plus tard que ses enfants n’étaient pas là pendant qu’il filmait la scène du baiser avec Roberts.

Kotb a également demandé si les deux avaient partagé un rire pendant le baiser.

“C’est un peu ridicule”, a déclaré Roberts. “C’est comme embrasser votre meilleur ami.”

“Eh bien, merci pour ça”, a répondu Clooney. “Tu sais que j’ai été deux fois ‘l’homme le plus sexy du monde ?'”

“Alors vous dites:” Attendez, mon meilleur ami est George Clooney “, a ajouté Roberts.

Clooney et Roberts ont précédemment expliqué qu’il avait fallu environ “six mois” pour filmer la scène du baiser.

“Ouais. J’ai dit à ma femme : ‘Ça a pris 80 prises'”, a déclaré Clooney au New York Times. “Elle était comme, ‘Qu’est-ce que c’est?'”

“Il nous a fallu 79 prises de rire, puis une prise de nous embrasser”, a expliqué Roberts.

Clooney a répondu: “Eh bien, nous devions bien faire les choses.”

“Ticket to Paradise” marque la première comédie romantique de Roberts en 20 ans.

L’actrice de “Pretty Woman” a récemment expliqué pourquoi elle n’avait pas tourné de comédie romantique depuis des années.

“Les gens interprètent parfois à tort le temps qui s’est écoulé sans que je n’aie fait de comédie romantique comme si je ne voulais pas en faire une”, a déclaré Roberts au point de vente. “Si j’avais lu quelque chose que je pensais être “Notting Hill” niveau d’écriture ou niveau d’amusement fou du mariage de mon meilleur ami, je le ferais. Ils n’existaient pas avant ce film que je viens de faire et qu’Ol Parker a écrit et réalisé.”

“Mais même avec ça, je me suis dit : ‘Eh bien, catastrophe, parce que ça ne marche que si c’est George Clooney'”, a-t-elle poursuivi. “Et voilà, George a estimé que cela ne fonctionnait qu’avec moi. D’une manière ou d’une autre, nous étions tous les deux capables de le faire, et nous sommes partis.”

“Ticket to Paradise” sera présenté en salles le 21 octobre et sera ensuite diffusé sur Peacock.

