Julia Roberts et George Clooney jouent dans Ticket to Paradise dans une ode nostalgique

Ce que c’est: Les films à petit budget charmants, romantiques et frivoles du genre que nous avons l’habitude de dire “ne vous faites plus” sont de retour dans les salles ! Le twist : ils présentent tous les mêmes personnes qui étaient dans ce genre de film à l’époque où ils a fait faire des films à budget moyen et les mettre régulièrement dans les salles de cinéma. Les stars des années 90 et 2000 sont de retour dans une comédie romantique près de chez vous.

Où est-ce que c’est: Actuellement, vous pouvez voir George Clooney et Julia Roberts se chamailler, tomber amoureux et danser ivre dans les théâtres de Billet pour le paradis. (Julia fait une danse de cheveux de fille blanche gaspillée d’une authenticité brûlante.) Plus tôt cette année, c’était Sandra Bullock dans La cité perdue. En 2018, c’était Keanu Reeves et Winona Ryder dans Marriage de destination. Jennifer Lopez, jamais du genre à ne pas réussir, a sorti deux de ces films en l’espace de 11 mois: en février dernier Épouse-moi avec Owen Wilson, et Mariage de fusil de chasse avec Josh Duhamel, dont la première est prévue en janvier prochain.

Pourquoi vous le voyez partout :

Dans les années 2010, le film à budget moyen a commencé à disparaître d’Hollywood. Les films pour adultes sur l’amour, la justice et la manière américaine étaient autrefois un élément central de l’industrie du cinéma. Comme ils manquaient de cascades et d’explosifs coûteux, ils comptaient sur la puissance de leurs stars pour attirer l’attention. Lorsque vous alliez au cinéma dans les années 1990, il y avait de fortes chances que vous alliez voir le charisme d’une star de cinéma sur grand écran : le sourire éclatant de Julia Roberts ; Cary Grant de George Clooney cool.

Alors que le marché se contractait sous la double pression de la crise financière de 2008 et de l’avènement du streaming, les studios ont cessé de compter sur les films à budget moyen. Ils ont commencé à concentrer leurs énergies sur des films à succès remplis de super-héros et de CGI, avec une petite place dans les marges pour les films de prestige aux Oscars et les films d’art indépendants. Les charmes faciles et fiables du film à budget moyen ont été dans l’ensemble transférés à la télévision ou directement au streaming.

Cependant, aucun de ces nouveaux formats – le film de super-héros, les films de prestige ou la série télévisée – n’est bien adapté à la réalisation stars du cinéma au sens ancien du terme. Les films de super-héros concernent leur propriété intellectuelle, pas les acteurs qui les animent. La télévision crée une intimité facile entre le public et l’acteur qui ne se traduit pas toujours par un attrait au box-office pour le grand écran. Et tandis que les films de prestige peuvent encore frapper des stars comme Jennifer Lawrence ou Anya Taylor-Joy, l’odeur de mauvaise réputation qui persiste autour de la comédie romantique depuis son agonie dans les années 2000 signifie que notre dernière génération de grandes dames semble peu encline à les reprendre. La nouvelle génération d’acteurs qui font des comédies romantiques, comme Zoey Deutch, se retrouve coincée dans le domaine du streaming direct.

Tout cela signifie qu’à l’occasion, un studio envisage de faire à nouveau un film à budget moyen comme une comédie romantique, il y a très peu de stars de cinéma disponibles pour réaliser le film.

Sans une véritable star en tête, un film à budget moyen ne pourra tout simplement pas justifier une sortie en salles. Les gens n’iront pas au cinéma pour le regarder, pas quand ils peuvent rester à la maison et regarder le flot de comédies romantiques de Noël de Hallmark Channel depuis leur canapé. Donc, la solution à laquelle les dirigeants de studio sont apparemment parvenus est la suivante : aller vers la génération précédente de stars de cinéma. Ils sont, peut-être de manière unique dans l’histoire des stars, bien adaptés pour retourner dans les tranchées de la réalisation de films middlebrow joyeux.

Les stars d’aujourd’hui ont accès à ce que nous pourrions appeler par euphémisme des « technologies anti-âge » : les régimes, l’exercice et les soins de la peau optimisés par des professionnels qu’elles admettront toutes, et l’utilisation de la chirurgie plastique et des stéroïdes, qui restent entourées de secret. . Ces arts obscurs permettent à Clooney de retirer sa chemise devant la caméra à 61 ans et à Roberts de porter un bikini à 54 ans sans choquer le public américain prude et anti-âge. Après tout, Clooney et Roberts ne ressemblent pas aux gens d’âge moyen normaux. Ils ressemblent à des stars de cinéma.

Ainsi, lorsque vous regardez l’une des nouvelles comédies romantiques nostalgiques, vous ne regardez généralement pas une comédie romantique où une partie du crochet est que les amoureux sont vieux, à la manière de l’œuvre de Nancy Meyers. Au lieu de cela, vous regardez une comédie romantique comme celles dans lesquelles vous avez grandi, celles que vous regardez encore chaque année à Noël ou un soir d’automne, ou lorsque vous vous sentez particulièrement à l’aise. Ils mettent même toujours en vedette les mêmes personnes.

Le film à budget moyen pourrait ne plus jamais assumer la suprématie culturelle qu’il détenait dans les années 90. Les salles de cinéma appartiennent aux super-héros pour l’instant, aux costumes de bandes dessinées et aux événements croisés massifs. Mais pendant encore quelques années au moins, on peut retourner au cinéma et rêver de recevoir à nouveau du courrier.