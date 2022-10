Julia Roberts et George Clooney discutent de “pas de politique de rencontres” et de devenir “amis rapides”

Julia Roberts et George Clooney sont de nouveau réunis sur grand écran pour la première fois depuis plus de cinq ans avec leur nouvelle comédie romantique, “Ticket to Paradise”.

Ils ont d’abord travaillé ensemble dans “Ocean’s Eleven” en 2001 et ont collaboré à nouveau deux ans plus tard sur “Confessions of a Dangerous Mind”. Alors que les stars d’Hollywood ont gagné leurs galons dans l’industrie, sortir ensemble n’a jamais fait partie de leurs histoires.

Lorsqu’on leur a demandé lors d’une récente interview d’Access s’ils avaient déjà eu une “politique d’interdiction de fréquentation” avant d’être en relation avec d’autres personnes, George et Julia semblaient perplexes à la simple idée.

« Pour ne pas sortir ensemble ? » a demandé Roberts. “Je ne pense pas que nous ayons besoin de le dire.”

“Cela semblait juste la bonne chose à faire.”

Julia a récemment célébré son 20e anniversaire de mariage avec Danny Moder. Roberts et Moder se sont rencontrés pour la première fois sur le tournage du film de 2001 “The Mexican”, dans lequel elle a joué aux côtés de Brad Pitt. Moder a été directeur de la photographie.

La star de “Pretty Woman” a déjà été mariée au crooner country Lyle Lovett de 1993 à 1995. Roberts et Moder ont des jumeaux de 17 ans, Hazel et Phinnaeus “Finn”, en plus de leur fils Henry, 14 ans.

“Julia a toujours été en couple, ou j’étais en couple, et nous étions tout de suite amis”, a déclaré Clooney. “Ça n’a été rien d’autre que du plaisir pour nous. Je ne pense pas que ça ait jamais vraiment été une chose.”

Clooney a épousé l’avocate internationale des droits de l’homme Amal Alamuddin en 2014, et le couple a accueilli les jumeaux Alexander et Ella en 2017.

Il a plaisanté en disant que sa relation avec Roberts n’a jamais été “prenons cela à un niveau plus profond”.

“Nous sommes sur place; Déplaçons-nous”, a-t-il ri.

Roberts a eu une réaction viscérale à la blague de Clooney et a commencé à faire semblant de s’étouffer.

“Tu n’avais pas à réagir si mal,” dit-il en riant.

“Ticket to Paradise” met en vedette Roberts et Clooney en tant que parents divorcés de près de 25 ans qui sont prêts à tout essayer pour empêcher leur fille d’épouser impulsivement un homme qu’elle vient de rencontrer.

Le film réalisé par Ol Parker marque la première comédie romantique de Roberts en plus de 20 ans.

“Les gens interprètent parfois à tort le temps qui s’est écoulé sans que je n’aie fait de comédie romantique comme si je ne voulais pas en faire”, a déclaré Roberts au New York Times plus tôt cette année. “Si j’avais lu quelque chose que je pensais être “Notting Hill” niveau d’écriture ou niveau d’amusement fou du mariage de mon meilleur ami, je le ferais. Ils n’existaient pas avant ce film que je viens de faire et qu’Ol Parker a écrit et réalisé.”

Elle a ajouté : “Mais même avec ça, j’ai pensé : ‘Eh bien, désastre, parce que ça ne marche que si c’est George Clooney. Et voilà, George a senti que ça ne marchait qu’avec moi. est allé.”