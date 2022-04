Julia Roberts dit qu’être une « femme au foyer » a contribué à ses 20 ans d’absence des comédies romantiques

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Cela fait 20 ans que Julia Roberts n’a pas joué dans une comédie romantique et même l’ancien de « Notting Hill » a été surpris par cette statistique.

« Ça ne peut pas faire 20 ans, n’est-ce pas ? Roberts, 54 ans, a demandé dans une nouvelle interview avec le New York Times avant la sortie de sa prochaine série limitée « Gaslit » avec Sean Penn.

L’actrice, qui incarne la dénonciatrice du Watergate Martha Mitchell, l’épouse de l’ancien procureur général et confident de Nixon John N. Mitchell (joué par Penn), a révélé qu’il y a plusieurs raisons pour lesquelles les fans ne l’ont pas vue assumer des rôles qui rappellent son passé ces derniers temps. années.

La première? Il n’y a pas eu de scripts qui ont volé son cœur.

EMMA ROBERTS SUR TANTE JULIA ROBERTS, NE RESSENTANT PAS DE PRESSION POUR FAIRE CORRESPONDRE SA CARRIÈRE: « JE N’AI JAMAIS Aspiré À ÊTRE ELLE »

« Voilà le truc : si j’avais pensé que quelque chose était assez bon, je l’aurais fait », Roberts dit le point de vente.

Une autre raison pour laquelle l’actrice a fait une pause dans les comédies romantiques au cours des 20 dernières années est ses responsabilités à la maison en tant qu’épouse et mère de trois enfants.

« J’ai aussi eu trois enfants au cours des 18 dernières années. Cela place la barre encore plus haut parce qu’alors ce n’est pas seulement ‘Est-ce que ce matériel est bon?’ C’est aussi l’équation mathématique de l’horaire de travail de mon mari et de l’horaire scolaire et des vacances d’été des enfants. Ce n’est pas seulement : « Oh, je pense que je veux faire ça ». Je suis très fier d’être à la maison avec ma famille et de me considérer comme une femme au foyer », a expliqué Roberts.

Roberts et son mari Danny Moder partagent trois enfants : les jumeaux Hazel et Phinnaeus, 17 ans, et Henry, 14 ans.

JULIA ROBERTS, 54 ANS, ÉTOUFFE EN MAILLOT DE BAIN BUBBLEGUM ROSE LORS D’UNE SORTIE À LA PLAGE EN AUSTRALIE EN FAMILLE

« Pendant une grande partie de la jeunesse de mes enfants, ils voyaient leur père partir et je travaillais un peu, mais ils ne s’en sont presque pas aperçus. C’était comme si je n’étais parti que lorsqu’ils faisaient la sieste ou quelque chose du genre. Mais à mesure qu’ils grandissent , et en particulier avec ma fille, j’ai le sens de la responsabilité de montrer à mes enfants que je peux être créatif et que c’est significatif pour moi – si significatif que pendant des périodes de temps, je choisirai de me concentrer sur cela presque plus que sur ma famille, ce qui m’a été difficile à accepter », a poursuivi Roberts.

Roberts a poursuivi en admettant qu’elle n’avait presque pas signé pour « August: Osage County » parce que le plus jeune fils du couple commençait la maternelle.

« Et j’étais comme, ‘Comment ai-je pu manquer ça?’ Je me souviens d’en avoir parlé à Danny, et il m’a dit : « À un moment donné, tu allais devoir nous laisser travailler. Ne préféreriez-vous pas lancer ces dés dans une situation comme celle-ci, où vous avez une bonne compréhension de ce que vous tu vas faire et les gens avec qui tu vas travailler? », se souvient-elle.

En fin de compte, elle a crédité Moder d’avoir « raisonné de me pousser », sinon s’il était d’accord avec elle, elle aurait probablement refusé le projet. « C’est le sort des femmes. Ce sentiment de départ est dur. »

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À NOTRE NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Pourtant, Roberts a déclaré que son processus décisionnel dans l’industrie du théâtre se résumait à la lecture de scripts.

« Je l’ai lu. Je le veux ou je ne le veux pas. C’est ainsi que j’ai pris mes décisions pour 50 films ou peu importe », a-t-elle déclaré.

En ce qui concerne les jeunes qui aspirent à devenir acteurs un jour, elle a averti qu’il était probablement préférable pour eux de ne pas suivre les conseils des vétérans.

Elle a également expliqué à quel point elle pense que l’industrie est radicalement différente de ce qu’elle était lorsqu’elle a fait son entrée sur la scène.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« Je suis moins qualifié pour donner des conseils maintenant parce que l’entreprise a complètement changé. C’est un peu triste, parce que quand j’ai commencé, j’avais l’impression que tu faisais un film et s’il marchait bien, on pourrait te proposer quelques autres films et peut-être avoir plus de choix et vous seriez payé un peu plus sur le suivant. Il y a eu des changements progressifs dans les opportunités, et cela avait plus de sens. Maintenant, il y a plus d’air ; peut-être qu’il ne semble pas aussi solide lorsque vous êtes Je me sentais assez sûr des choix que je faisais. Vous n’avez plus ces marqueurs incrémentiels, il ne semble pas. «