Julia Roberts dit que “s’embrasser” est la clé d’un mariage heureux

Julia Roberts jure qu’une bonne séance de maquillage est la clé d’un mariage durable.

“Je dis toujours la même chose et je m’y tiens”, a déclaré la star de “Ticket to Paradise” à E! News dans une interview lors de la promotion de son film avec George Clooney cette semaine. “C’est en train de s’embrasser. Beaucoup d’embrasser.”

Roberts, 54 ans, est marié au directeur de la photographie Danny Moder depuis 20 ans et ils partagent trois enfants : les jumeaux Phinneas et Hazel, 17 ans, et Henry, 15 ans.

“Je m’embrasse aussi avec Danny”, a plaisanté Clooney, 61 ans, marié à l’avocate des droits humains Amal Clooney depuis huit ans.

JULIA ROBERTS ET GEORGE CLOONEY DISCUTENT DE “PAS DE POLITIQUE DE RENCONTRE” ET DEVENIR “FAST FRIENDS”

“Cela vous permet de rester ensemble”, a ri Roberts.

Clooney et sa femme partagent les jumeaux Ella et Alexander, 5 ans.

Roberts et Clooney, qui partagent la vedette en tant qu’ex se réunissant au mariage de leur fille dans la comédie romantique, ont déclaré dans une autre interview qu’ils ne se sont jamais fréquentés en tant que jeunes acteurs parce qu’ils sont devenus des “amis rapides”.

“Julia a toujours été en couple, ou j’étais en couple”, a déclaré Clooney à Access Hollywood. “Et nous étions des amis rapides tout de suite. Donc ce n’était rien, mais ça n’a été rien d’autre que du plaisir pour nous. Donc, je ne pense pas que cela ait jamais été vraiment une chose.”

JULIA ROBERTS EXPLIQUE À QUOI EST EMBRASSER GEORGE CLOONEY

Les deux ont joué ensemble dans plusieurs autres films, dont la série “Ocean’s”.

Elle a également déclaré à l’émission “Today” la semaine dernière que tourner des scènes de baisers avec Clooney était “un peu ridicule” et comme “embrasser votre meilleur ami”.

“Eh bien, merci pour ça,” répondit Clooney, feignant l’offense. “Tu sais que j’ai été deux fois ‘l’homme le plus sexy du monde ?'”

Roberts a déclaré la semaine dernière que sa vie de famille avait toujours été une priorité par rapport à sa carrière d’actrice, qui, selon elle, était un “rêve devenu réalité” mais “ne l’a jamais consommée”.

“Quand je ne travaille pas, [being a homemaker] est mon travail à plein temps. Ce ne sont pas des arcs-en-ciel et des chatons tous les jours, mais cela m’apporte beaucoup de joie”, a déclaré Roberts à CBS Sunday Morning. “La vie que j’ai construite avec mon mari, la vie que nous avons construite avec nos enfants qui est les “meilleures choses pour rentrer à la maison à la fin de la journée, triomphalement, pour eux”.

Clooney a plaisanté avec E! News qu’il n’était “pas autorisé à donner des conseils à qui que ce soit” sur le mariage car il avait attendu si longtemps pour se marier – il avait 53 ans.

“Je dois juste le regarder car je suis l’être humain le plus chanceux et ensuite l’apprécier”, a-t-il déclaré.

Lui et Roberts ont convenu que leur “paradis” était là où se trouvaient leurs familles.

“Nous ressentons tous les deux cela”, a-t-elle déclaré.