Julia Roberts dit que Martin Luther King Jr. et sa femme ont payé la facture d’hôpital pour sa naissance – National

En l’honneur du 55e anniversaire de Julia Roberts, les fans de l’acteur partagent un fait peu connu sur la façon dont Martin Luther King Jr. et sa femme, Coretta Scott King, ont joué un rôle essentiel dans l’histoire de sa naissance.

Les félicitations d’anniversaire de Roberts le 28 octobre comprenaient plusieurs vidéos partagées sur Twitter dans lesquelles la lauréate d’un Oscar a discuté avec la journaliste Gayle King en septembre de la façon dont les leaders des droits civiques ont aidé ses parents à payer pour sa naissance.

Zara Rahim, ancienne conseillère stratégique de Barack Obama, partagé la vidéo à la plate-forme de médias sociaux, en écrivant: “Je ne peux pas arrêter d’y penser depuis que je l’ai lu.”

Dans la vidéo, qui montre Gayle et Roberts discutant dans le cadre d’un événement A&E Networks et History Channel HISTORYTalks à Washington, DC, King demande à Roberts de partager l’histoire de sa naissance et qui a aidé ses parents à payer le séjour à l’hôpital.

“OK, ses recherches sont très bonnes”, a déclaré la star de cinéma souriante à la foule. “La famille King a payé mes factures d’hôpital.”

Aujourd’hui c’est l’anniversaire de Julia Roberts ! Il y a 55 ans, MLK et Coretta Scott King ont payé la facture d’hôpital de ses parents après sa naissance. Je n’arrête pas d’y penser depuis que je l’ai lu. Ici, elle en parle avec @GayleKing https://t.co/5HvpNSUIYb pic.twitter.com/147x6d807W – Zara Rahim (@ZaraRahim) 28 octobre 2022

Roberts a poursuivi en expliquant que ses parents, Betty Lou Bredemus et Walter Grady Roberts, n’étaient pas en mesure de payer la facture d’hôpital après sa naissance en 1967.

“Mes parents avaient une école de théâtre à Atlanta appelée Actors and Writers Workshop”, a-t-elle expliqué. “Et un jour, Coretta Scott King a appelé ma mère et lui a demandé si ses enfants pouvaient faire partie de l’école parce qu’ils avaient du mal à trouver un endroit qui accepterait ses enfants. Et ma mère était comme, ‘Bien sûr. Venez ici.’

“Et donc ils sont tous devenus amis et ils nous ont aidés à sortir d’un pétrin.”

Gayle a noté: «Ouais, parce que dans les années 60, vous n’aviez pas de petits enfants noirs interagissant avec de petits enfants blancs à l’école de théâtre. Et vos parents étaient comme, ‘Entrez.’ Je pense que c’est extraordinaire, et cela jette en quelque sorte les bases de qui vous êtes.

“Oh, absolument”, a répondu Roberts.

La plus jeune fille des Kings, Bernice King, également partagé le clip sur Twitter, écrivant qu’elle était “reconnaissante” que la vidéo circule.

Reconnaissant que #Julia Robert partagé cette histoire avec @GayleKing et que tant de gens en ont été impressionnés. Je connais bien l’histoire, mais c’est émouvant pour moi de me rappeler la générosité et l’influence de mes parents.#CorettaScottKing #MLK pic.twitter.com/Hn9yOVxYIL – Soyez un roi (@BerniceKing) 31 octobre 2022

« Reconnaissant que #JuliaRoberts ait partagé cette histoire avec @GayleKing et que tant de gens en aient été impressionnés », a écrit Bernice, 59 ans, dimanche.

“Je connais bien l’histoire, mais c’est émouvant pour moi d’être m’a rappelé la générosité de mes parents et influencer. #CorettaScottKing #MLK.