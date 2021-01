Kevin Bright s’est joint à d’autres pour parler au Hollywood Reporter en l’honneur du 25e anniversaire de l’épisode « The One After the Superbowl » de l’émission.

« Connaissez-vous l’histoire de la façon dont nous avons [Julia Roberts]? Matthieu [Perry, one of the stars] lui a demandé de faire partie de l’émission « , a déclaré Bright. » Elle lui a répondu: « Écrivez-moi un article sur la physique quantique et je le ferai. » Je crois comprendre que Matthew est parti, a écrit un article et lui a faxé le lendemain. «

La co-créatrice Marta Kauffman a déclaré: «Obtenir Julia Roberts était incroyablement excitant.

« Nous savions qu’elle aurait la bonne touche pour cela », a déclaré Kauffman. « Et quand elle a dit oui, c’était plutôt génial. »