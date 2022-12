Julia Reichert, documentariste de la classe ouvrière, décède à 76 ans

Julia Reichert, cinéaste et éducatrice qui a réalisé un documentaire féministe pionnier, “Growing Up Female”, en tant qu’étudiante de premier cycle et près d’un demi-siècle plus tard, elle a remporté un Oscar pour “American Factory”, un long métrage documentaire sur la prise de contrôle chinoise d’une usine automobile fermée à Dayton, Ohio, près de chez elle, est décédée jeudi. Elle avait 76 ans. Sa mort a été annoncée par WYSO, une station de radio publique basée à Yellow Springs, Ohio, où Mme Reichert avait animé une émission hebdomadaire. Elle était une résidente de longue date de Yellow Springs, juste à l’est de Dayton. Il n’a pas précisé où elle est décédée. Mme Reichert a reçu un diagnostic de lymphome non hodgkinien en 2006 et, en 2018, de cancer urothélial, qui affecte l’urètre, la vessie et d’autres organes. Mme Reichert, professeur de cinéma de longue date à la Wright State University de Dayton, était à l’avant-garde d’une nouvelle génération de documentaristes sociaux issus de la nouvelle gauche et des mouvements féministes du début des années 1970 avec une croyance dans le cinéma en tant qu’organisation. outil à vocation sociale. Ses films se rapprochent de l’histoire orale : évitant la narration en voix off, ils reposent sur des entretiens dans lesquels ses sujets majoritairement ouvriers parlent d’eux-mêmes.

“Growing Up Female” (1971), qu’elle a réalisé avec son futur mari, James Klein, un camarade de classe à Antioch College dans l’Ohio, a été sélectionné par la Bibliothèque du Congrès pour le National Film Registry en 2011. Ses documentaires “Union Maids” (1976), réalisé avec M. Klein et Miles Mogelescu, et “Seeing Red” (1983), également réalisé avec M. Klein, ont tous deux été nominés aux Oscars. Les deux films mélangent des images d’archives avec des interviews. “Union Maids” dresse le portrait de trois femmes actives dans le mouvement ouvrier de Chicago pendant la Grande Dépression. “Seeing Red” dépeint des membres de base du Parti communiste dans les années 1930 et 1940. Mme Reichert a de nouveau été nominée, en 2010, pour le court métrage documentaire “The Last Truck: Closing of a GM Plant”, qu’elle a réalisé avec son deuxième mari, Steven Bognar, et son neveu Jeff Reichert. “The Last Truck” a documenté la fermeture d’une usine d’assemblage d’automobiles à Moraine, dans l’Ohio, dont certaines ont été filmées clandestinement par des travailleurs à l’intérieur de l’usine. Le film a servi de prologue à “American Factory”, que Netflix a publié en collaboration avec la jeune société de Barack et Michelle Obama, Higher Ground Productions, et qui a remporté l’Oscar du documentaire 2019.

Passant en revue le film dans le New York Times, Manohla Dargis l’a qualifié de “complexe, émouvant, opportun et magnifiquement façonné, couvrant les continents alors qu’il examine le passé, le présent et l’avenir possible du travail américain”. Le film est empreint d’ambivalence. Après avoir acheté la même usine documentée dans “The Last Truck”, un milliardaire chinois la convertit en une usine de verre automobile et restaure les emplois perdus tout en confondant les travailleurs américains avec un nouvel ensemble d’attitudes. En 2020, Mme Reichert et M. Bognar ont été invités par le comédien Dave Chappelle à documenter l’un des spectacles de stand-up en plein air qu’il a animés pendant la pandémie de Covid depuis un champ de maïs près de chez lui à Yellow Springs. Le long métrage de deux heures “Dave Chappelle: Live in Real Life” a été présenté en première au Radio City Music Hall dans le cadre du Tribeca Film Festival 2021. Bien que Mme Reichert ait abordé une variété de questions sociales dans les documentaires qu’elle a réalisés et produits, ses intérêts durables étaient l’histoire du travail et la vie des travailleuses. Son dernier film, « Raises Not Roses: The Story of the 9to5 Movement », réalisé avec M. Bognar, a réuni ces deux préoccupations, en se concentrant sur l’organisation des employées de bureau à partir des années 1970.