Julia Quinn vit le rêve depuis un moment maintenant, mais le mois dernier a été une toute autre histoire.

Quinn est l’auteur de la Bridgerton série, qui est maintenant devenue une émission télévisée Netflix à succès produite par Shonda Rhimes 20 ans après le premier livre (Le duc et moi) a été publié pour la première fois. En fait, Netflix vient de qualifier l’émission de « plus grande série jamais organisée » et a déclaré que 82 millions de foyers avaient cliqué sur play. Les stars ont gagné des millions d’adeptes du jour au lendemain et TikTok a explosé avec Bridgerton tendances, y compris toute une comédie musicale.

Le monde entier est obsédé et Quinn se prélasse dans la joie de tout cela.

«C’est assez drôle», dit-elle à E! Nouvelles. « Les gens disent: » Comment vous sentez-vous? » et je suis juste comme… chaque jour, quelque chose de nouveau et d’incroyable se produit et je souris tellement fort que j’éclate de rire spontanément. C’est fou et merveilleux. »

Pour Quinn et pour nouveau Bridgerton les fans du monde entier, le spectacle et le regain d’intérêt pour les livres (qui sont tous vendus partout) ont été un endroit si brillant et sans pandémie en une année remplie de difficultés et de tristesse. Quinn dit que c’est en quelque sorte le but d’un roman d’amour, et elle est ravie du nombre de personnes qui découvrent ce fait.