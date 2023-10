Julia Ormond poursuit Harvey Weinstein, les studios et l’agence hollywoodiens pour agression sexuelle présumée

Julia Ormond poursuit un producteur de films en disgrâce Harvey Weinstein pour violences sexuelles, alléguant qu’il l’avait agressée en 1995.

L’actrice anglaise, connue pour ses rôles dans des films tels que Légendes d’automne et Ma semaine avec Marilynpoursuit également Walt Disney Company, Miramax et Creative Arts Agency, les accusant de négligence.

Dans une plainte déposée mercredi devant la Cour suprême de l’État de New York et examinée par EW, Ormond, 58 ans, allègue que Weinstein, 71 ans, l’a agressée sexuellement en décembre 1995 après un dîner d’affaires dans son appartement. Selon Ormond, Weinstein ne discuterait de son dernier projet de film que dans l’appartement que Miramax lui avait fourni dans le cadre de leur premier accord. Là, il se serait déshabillé, aurait incité Ormond à lui faire un massage et aurait forcé Ormond à lui faire une fellation.

Ormond affirme qu’elle a informé ses agents de la CAA à l’époque, Bryan Lourd et Kevin Huvane (tous deux mentionnés tout au long de la plainte mais non répertoriés comme défendeurs), et dit qu’ils l’ont mise en garde de ne pas s’exprimer, suggérant que Weinstein « nuirait sérieusement à sa carrière ». , » et n’a pas réussi à la protéger. Elle allègue en outre que l’agence a rapidement « perdu tout intérêt à la représenter et que sa carrière en a considérablement souffert ».

Shutterstock Julia Ormond

« Les hommes de la CAA qui représentaient Ormond connaissaient Weinstein. Les employeurs de Weinstein aussi chez Miramax et [its parent company] Disney », indique la plainte. « De manière effrontée, aucune de ces sociétés de premier plan n’a averti Ormond que Weinstein avait l’habitude d’agresser les femmes parce qu’il était trop important, trop puissant et qu’il leur faisait trop d’argent. »

Ormond a déposé une plainte auprès du tribunal de New York Loi sur les survivants adultesqui accorde « une période d’analyse d’un an aux survivants d’une agression sexuelle survenue alors qu’ils avaient plus de 18 ans pour poursuivre leurs agresseurs, quel que soit le moment où l’abus a eu lieu ».

Parler à Variétélequel a d’abord signalé le procèsOrmond a déclaré: « De toute évidence, Harvey Weinstein est en prison et va le rester pendant très longtemps. Personnellement, je ne crois pas qu’Harvey aurait pu faire cela sans les facilitateurs. Et pour moi, c’est la couche que vous il faut s’attaquer à la cause profonde. »

L’avocat de Weinstein, Imran H. Ansari, a « catégoriquement nié » ces allégations à EW. « C’est encore un autre exemple de plainte déposée contre M. Weinstein après des décennies, et il est convaincu que les preuves ne soutiendront pas les affirmations de Mme Ormond », a-t-il déclaré.

Etienne Laurent-Pool/Getty Images Harvey Weinstein

Les représentants de Disney, Miramax et CAA n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires d’EW. EW a également contacté Lourd et Huvane.

Weinstein est actuellement purgeant 23 ans de prison après avoir été reconnu coupable de viol et d’agression sexuelle à New York en 2020. En février, il a été condamné à 16 ans supplémentaires pour crimes sexuels à Los Angeles. Plus de 80 femmes l’ont accusé d’abus sexuels et d’inconduite remontant aux années 1990. Weinstein a clamé son innocence, en parler à un juge avant sa condamnation plus tôt cette année, que les allégations concernaient « l’argent et la poursuite de moi ».

